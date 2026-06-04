La UE reúne 641 millones de euros en conferencia de inversiones para Moldavia

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Bruselas, 4 jun (EFE).- La conferencia de inversiones impulsada por la Unión Europea (UE) para Moldavia reunió este jueves 641 millones de euros para diferentes proyectos gracias al apoyo de instituciones financieras internacionales y socios tanto del sector público como privado.

Las inversiones se han comprometido en iniciativas que darán apoyo a sectores estratégicos como la energía, las infraestructuras digitales, la educación y la agricultura sostenible, indicó la Comisión Europea en un comunicado.

El objetivo es reforzar la resiliencia económica de Moldavia, mejorar las infraestructuras, ampliar el acceso a la financiación y acelerar la integración del país en las cadenas de valor europeas, explicó.

Del montante total, 433 millones de euros se canalizarán mediante una combinación de subvenciones, garantías y préstamos de la UE en cooperación con instituciones financieras internacionales.

Además, por lo que respecta a la convocatoria de manifestaciones de interés para inversiones privadas en Moldavia, se seleccionaron diferentes proyectos por valor de 208 millones de euros, entre ellos para desarrollar un centro de datos preparado para la inteligencia artificial, para ampliar la capacidad de innovación en los sectores de alta tecnología o para impulsar la investigación y formación médica.

El próximo 22 de junio, la UE y Moldavia celebrarán su segunda cumbre, en la que se reafirmará «la importancia estratégica del futuro de Moldavia dentro de la Unión Europea y la solidez de la cooperación» entre las dos partes, indicó la Comisión.

En octubre de 2024, la Comisión Europea propuso un plan de crecimiento para Moldavia por un valor de 1.900 millones de euros, respaldado por un mecanismo de reforma y crecimiento para el período 2025-2027.

Recordó que se trata del mayor paquete de ayuda financiera de la UE destinado al país, que ha recibido hasta la fecha 504 millones de euros en el marco del plan de crecimiento.

Para contribuir a que se ejecuten las prioridades del plan, se ha publicado una convocatoria de manifestaciones de interés dirigida a inversiones del sector privado. EFE

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