La UE reafirma estrategia migratoria más dura y mantiene debate de refugiados ucranianos

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Luxemburgo, 4 jun (EFE).- Los países de la Unión Europea se reafirmaron este jueves en Luxemburgo en una estrategia migratoria más dura marcada por el nuevo Reglamento de Retornos, rechazado por España, y mantuvieron vivo el debate sobre qué ocurrirá con la protección especial a ucranianos más allá de marzo de 2027.

Los ministros de Interior de los Veintisiete debatieron además la restricción de visados a ciudadanos rusos y aprobaron una nueva estrategia comunitaria contra el narcotráfico para el periodo 2026-2030.

Antes de la reunión, el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechazó el Reglamento de Retornos -que permite crear centros para deportar a migrantes a terceros países- por considerar que «podrían vulnerarse» los valores europeos y el derecho internacional.

Marlaska calificó de «absolutamente desproporcional» que se pueda enviar a estos complejos a familias con menores hasta por 24 meses, y criticó que no se utilizara ésta medida como última opción.

El apartado destinado a este tema durante la reunión se limitó a la actualización por parte de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE -que en la actualidad ejerce Chipre- del estado legislativo de la propuesta después del acuerdo político alcanzado el pasado lunes entre las instituciones europeas.

El titular de Interior español expresó la posición de su Gobierno a sus homólogos de Estonia, Igor Taro, y de Irlanda, Jim O’Callaghan, este último porque su país sucederá a Chipre en la presidencia rotatoria del Consejo a partir de julio.

En este sentido, el viceministro chipriota de Migraciones, Nicolas Ioannides, expresó en la rueda de prensa posterior al encuentro que el objetivo de este reglamento es que éste sea «firme, pero justo», mientras que el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, calificó el acuerdo político como «una historia de éxito».

Con respecto a informaciones que apuntan a que países como Alemania y Países Bajos pretenden alcanzar los primeros acuerdos políticos para el establecimiento de estos centros de migrantes, Brunner expresó que «están listos» y que ahora «depende de los Estados miembros negociar con los terceros países».

Ucranianos en edad militar

En cuanto a los refugiados ucranianos, cuya protección excepcional expira en marzo de 2027, España reclamó una postura común que garantice la continuidad de la protección y un «retorno voluntario», en un momento en que otros socios comunitarios sopesan introducir limitaciones a colectivos específicos, como los hombres en edad de combatir.

La exclusión de este colectivo, el de hombres de entre 23 y 60 años, «es algo que Ucrania también quiere», dijo Brunner, que adelantó que en las próximas semanas la Comisión presentará una propuesta al respecto después de escuchar los puntos de vista de algunos de los países más afectados como Alemania, Austria, Polonia o República Checa.

Por otra parte, dieciséis ministros de nueve países -principalmente nórdicos y bálticos – presentaron una carta conjunta exigiendo medidas «uniformes y coordinadas» para restringir los visados turísticos a ciudadanos rusos y evitar el fenómeno conocido como ‘visa shopping’ (compra de visados, en inglés).

Los firmantes denunciaron que en 2025 se emitieron 477.878 visados Schengen a ciudadanos rusos con fines de ocio.

Finalmente, el Consejo aprobó formalmente el marco estratégico de la UE contra el narcotráfico para el periodo 2026-2030, que se centrará en reforzar la Alianza Europea de Puertos, intensificar el seguimiento del dinero de las redes criminales y combatir el reclutamiento en línea de jóvenes, un asunto que será elevado por primera vez a la cumbre de líderes de los Veintisiete este mes de junio. EFE

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