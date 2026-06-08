La UE reafirma su apoyo sanitario a la Unión Africana frente al ébola en la RD del Congo

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Nairobi, 8 jun (EFE).- La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, afirmó este lunes que la Unión Europea (UE) continuará apoyando a la agencia de salud de la Unión Africana (UA) para combatir el brote de ébola declarado este 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC), que se expandió a Uganda.

«Europa seguirá apoyando a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África). Hasta el momento, hemos asignado 17,4 millones de euros para ayudarlos a responder a esta crisis de ébola», informó Lahbib durante una rueda de prensa virtual en la sede de los CDC de África en Adís Abeba, capital de Etiopía.

«Esto va más allá de contener un virus: se trata de demostrar que, cuando hay vidas en juego, el mundo aún puede unirse y actuar en conjunto. Pueden contar con la Unión Europea», subrayó la comisaria junto al director de la agencia de salud pública de la UA, Jean Kaseya.

Tras su visita a los CDC de África, Lahbib se reunió con el presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, para abordar la cooperación sanitaria bilateral entre ambos bloques con especial atención al brote de ébola.

Según un comunicado de la UA, las conversaciones se centraron en la cooperación en curso para contener la epidemia, así como en «los desafíos más amplios de paz, seguridad y desarrollo que afectan al continente».

«El presidente destacó la importancia de fortalecer la arquitectura de seguridad sanitaria de África, promover la soberanía sanitaria y mejorar las capacidades continentales en la producción de vacunas, la preparación y la respuesta ante enfermedades», indicó el documento.

Youssouf subrayó que la seguridad sanitaria continúa estrechamente vinculada a la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.

La comisaria europea visitó este domingo Bunia, capital de la provincia congoleña de Ituri, epicentro del brote, donde anunció una partida de cinco millones de euros adicionales que se sumarán a los 84 millones de euros ya asignados por la UE para combatir la enfermedad.

También dijo que está previsto que cinco nuevos vuelos aterricen en Bunia con equipamiento de respuesta al brote, después del envío hace dos semanas de unas 100 toneladas de suministros con apoyo de la UE y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Las autoridades de la RDC elevaron el lunes por la noche a 515 el número de casos de ébola confirmados, incluyendo 91 muertes.

El brote ya se ha propagado a Uganda, donde se han detectado hasta ahora 19 contagios confirmados, incluyendo 14 casos que se consideran importados de la RDC -entre los que hay dos fallecimientos- y cinco ugandeses.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera «alto» el riesgo de brote en África subsahariana y «bajo» a escala global. EFE

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