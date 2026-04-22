La UE reanuda la ayuda a Etiopía suspendida por la guerra en Tigré

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La Unión Europea (UE) anunció que reanudará la ayuda presupuestaria a Etiopía, que fue suspendida cuando estalló una sangrienta guerra civil en 2020.

La UE suspendió su apoyo presupuestario en diciembre de 2020, un mes después del inicio de la guerra entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes de la región de Tigré (norte), que se prolongó durante dos años y dejó más de 600.000 muertos.

«La UE reanudará el apoyo presupuestario a Etiopía, desbloqueando más de 140 millones de euros (165 millones de dólares) para impulsar prioridades compartidas en materia de energía, conectividad, sanidad y reformas del clima empresarial», señaló la Comisión Europea en un comunicado.

En octubre de 2023, la UE ya había firmado un acuerdo de tres años que se vio retrasado por la guerra, por el que se destinan 650 millones de euros a una serie de programas de agricultura, infraestructura digital y proyectos de consolidación de la paz, que se ejecutarán entre 2024 y 2027.

Etiopía, el segundo país más poblado de África, con unos 130 millones de habitantes, proyecta un crecimiento del 9,2% para este año, uno de los más altos del mundo, según el Fondo Monetario Internacional.

Pero alrededor del 40% de la población sigue viviendo en la pobreza y el país sufre escasez de divisas, agravada por el alza de los precios del petróleo debido a la guerra en Oriente Medio.

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