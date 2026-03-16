La UE rechaza centrar su misión ‘Aspides’ en Ormuz y pide desescalar la tensión

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Bruselas, 16 mar (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) rechazaron este lunes la posibilidad de ampliar el mandato de su misión naval ‘Aspides’ en el estrecho de Ormuz e instaron a rebajar la tensión en esa zona.

“Ésta no es la guerra de Europa”, indicó la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros comunitarios, en la que agregó que «Europa no tiene ningún interés en una guerra sin fin».

La política estonia reconoció en cualquier caso que «los intereses de Europa están directamente en juego» con este conflicto y que «Irán está librando ahora una guerra contra la economía mundial».

«Los ministros han reafirmado hoy que nuestra prioridad es la distensión y la libertad de navegación», enfatizó.

Y aunque en el Consejo de hoy los ministros abordaron la posibilidad de ampliar la misión ‘Aspides’ y expresaron «claro deseo de reforzar esta operación», Kallas precisó que, «por el momento, no existe intención de modificar el mandato de la operación».

«Aunque el estrecho de Ormuz ocupa el centro de la atención, el mar Rojo sigue siendo igualmente crucial. El riesgo de que los hutíes sigan involucrados nos obliga a mantener la vigilancia», comentó.

‘Aspides’ es una misión no ejecutiva en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE, creada en febrero de 2024 como operación defensiva en respuesta a la crisis en el mar Rojo tras los repetidos ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra el tráfico marítimo internacional desde octubre de 2023.

Puede operar a lo largo de las principales rutas marítimas de comunicación en torno al estrecho de Baab al Mandab y supervisa la situación marítima en el estrecho de Ormuz, así como en las aguas internacionales del mar Rojo, el golfo de Adén, el mar Arábigo, el golfo de Omán y el golfo Pérsico.

En cualquier caso, tiene un mandato puramente defensivo para proteger a los buques que sean objeto de ataques por mar o por aire, sin poder llevar a cabo ataques en tierra.

La jefa de la diplomacia comunitaria recordó que la operación está actuando en el mar Rojo y que se discutió «si debería ser reforzada porque no tiene muchas bajas navales -tres barcos-, debería tener más».

En cambio, los ministros «no mostraron apetito» sobre extender su mandato para que los navíos vayan también al estrecho de Ormuz.

«Nadie quiere ir de forma activa a esta guerra y, por supuesto, todo el mundo está preocupado sobre cuál será el resultado», indicó, al tiempo que aseguró que los ministros destacaron la necesidad de «establecer contactos diplomáticos para lograr soluciones».

Kallas recordó que en los últimos días ha hablado con el secretario general de la ONU, António Guterres, entre otros, sobre «cómo mantener abierto el estrecho de Ormuz». EFE

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