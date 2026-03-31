La UE recuerda a Hungría la confidencialidad de las conversaciones a puerta cerrada

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Bruselas, 31 mar (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, ha recordado al ministro húngaro de Exteriores, Péter Szijjártó, que las conversaciones a puerta cerrada del grupo son confidenciales, después de sus supuestas filtraciones a Rusia, indicó este martes la portavoz comunitaria Anitta Hipper.

«La alta representante ha hablado a principios de esta semana con el ministro (húngaro) de Asuntos Exteriores, reiterando una vez más la importancia de la confidencialidad de los debates a puerta cerrada, pero también subrayando que las deliberaciones internas del Consejo no deben revelarse a terceros», señaló la portavoz durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

Szijjártó está en el punto de mira tras haber reconocido que contacta a su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, antes y después de reuniones del Consejo Europeo.

Varios medios afirmaron hoy, además, que el responsable húngaro prometió en agosto de 2024 a Lavrov intentar sacar de la lista de sancionados por la Unión Europea a la hermana de un oligarca ruso, de acuerdo a una grabación de esa conversación que han publicado.

Sobre la cuestión de las sanciones, Hipper se limitó a decir que «se adoptan por unanimidad, por lo que no se trata de (hablar de) un país en concreto».

En el audio, Lavrov y Szijjártó hablan de que el magnate Alisher Usmánov ha pedido ayuda del ministro ruso para que su hermana, Gulbahor Ismailova, sea retirada de la lista de sancionados por la UE por el ataque de Rusia a Ucrania.

«Mira, llamo a petición de Alisher, y solo quería recordarte que tú te estás ocupando del asunto de su hermana», se escucha decir al ministro ruso.

Szijjártó responde que «por supuesto» se está ocupando del tema «junto con los eslovacos».

«Vamos a presentar una propuesta a la UE para que la retiren de la lista. La presentaremos la semana que viene», agregó el responsable de la diplomacia del Gobierno ultranacionalista húngaro.

Hungría celebra elecciones el 12 de abril en las que, según las encuestas, el primer ministro, Viktor Orbán, sufrirá su primera derrota electoral tras 16 años gobernando con mayorías absolutas. EFE

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