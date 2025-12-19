La UE refuerza con helicópteros su capacidad de respuesta a emergencias civiles

3 minutos

Bucarest, 19 dic (EFE).- El primer helicóptero de una flota permanente del dispositivo rescEU, destinado a la protección civil en casos de emergencias y catástrofes naturales, ha aterrizado en Rumanía, informó este viernes el país balcánico en un comunicado.

La nota, emitida por el Departamento para Situaciones de Emergencias rumano, precisa que el S-70 Black Hawk, financiado íntegramente por la Unión Europea (UE), forma parte de una «flota estratégica europea» que se está desplegando en varios países miembros, compuesta por 5 helicópteros medio-pesados y 10 aviones» Canadair, diseñados para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las catástrofes a nivel europeo.

El helicóptero podrá movilizarse tanto en el país donde se encuentra, como en otros Estados miembros o en terceros países afectados por catástrofes. Los costes operativos serán cubiertos por el programa rescEU.

«El aterrizaje de este helicóptero marca la transición de la planificación a la capacidad operativa real. Tras la finalización de los procedimientos de recepción, esta aeronave estará lista para despegar y salvar vidas en cualquier lugar de Europa, bajo el auspicio dela solidaridad europea”, declaró el secretario de Estado rumano Raed Arafat.

Equipado con un sistema ‘Bambi Bucket’, con una capacidad para transportar más de 3.000 litros de agua, el helicóptero puede utilizarse tanto para extinguir incendios forestales, como para misiones de búsqueda y rescate, incluyendo el uso del cabrestante para extraer víctimas de zonas de difícil acceso o del entorno marítimo, o para la evacuación y transporte médico de emergencia, dado que cuenta con un equipo de cuidados intensivos a bordo.

La entrega del aparato se enmarca en la implementación del programa rescEU, un componente del ‘Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea’, mediante el cual se crea una reserva estratégica de capacidades comunes para la intervención en situaciones deemergencia a gran escala, cuando se superan las capacidades nacionales.

El dispositivo rescEU fue introducido en 2019 por la UE para reforzar los componentes de su gestión del riesgo de desastres mediante el Mecanismo de Protección Civil de la UE . Su objetivo es mejorar tanto la protección de los ciudadanos frente a desastres naturales y otras situaciones críticas, como también la gestión de los riesgos emergentes.

Con estos fines, se decidió entonces establecer una nueva reserva europea de recursos (la ‘reserva rescEU’) que incluye una flota de aviones y helicópteros de extinción de incendios, aviones de evacuación médica, así como un arsenal de equipos médicos y hospitales de campaña que pueden responder a emergencias sanitarias e incidentes químicos, biológicos, radiológicos y nucleares. EFE

asp/wr/cc