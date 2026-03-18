La UE refuerza la cooperación militar con Islandia

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Bruselas, 18 mar (EFE).- La Unión Europea (UE) e Islandia acordaron este miércoles reforzar su cooperación en materia de seguridad y defensa, tres meses después de que Estados Unidos amagara con anexionarse la vecina Groenlandia.

«En el actual contexto de seguridad volátil, este importante hito para la UE e Islandia da un nuevo impulso a unas relaciones ya de por sí profundas», indicó en un comunicado el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Islandia no es un Estado miembro de la Unión Europea pero sí pertenece al Espacio Económico Europeo, lo que le permite participar en el mercado único comunitario y mantener una estrecha integración con la UE sin formar parte de sus instituciones ni negociar su legislación.

La alta representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, y la ministra de Asuntos Exteriores de Islandia, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formalizaron el acuerdo, que proporciona un marco legal y mecanismos de consulta y diálogo para facilitar el intercambio de información.

Servirá «para profundizar los intercambios sobre cuestiones de seguridad regional y reforzar la cooperación en ámbitos como el apoyo a Ucrania, los asuntos árticos y la seguridad marítima, las cuestiones cibernéticas, las tecnologías emergentes y disruptivas, la seguridad económica, y el nexo entre cambio climático y seguridad», agregó la diplomacia comunitaria. EFE

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