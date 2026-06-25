La UE reitera que no ha hallado indicios de manipulación en elecciones de Perú

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Lima, 25 jun (EFE).- La misión de observación electoral en Perú de la Unión Europea (UE) reiteró este jueves que no ha hallado indicios de manipulación intencionada en ninguna etapa de la segunda vuelta electoral presidencial, que da como ganadora a la derechista Keiko Fujimori, e instó a los actores políticos a respetar las decisiones de las autoridades competentes.

A través de un comunicado, los observadores de la UE desplegados en el país andino expresaron que continúan dando seguimiento del cómputo de votos de la segunda vuelta presidencial en Perú, «el cual se lleva a cabo de conformidad con las disposiciones legales».

«La misión de la UE no ha hallado indicios de manipulación intencionada en ninguna etapa del proceso y hace un llamamiento a las partes interesadas para que respeten el resultado del proceso electoral y la voluntad del electorado», señaló la misión.

Este martes, el candidato izquierdista Roberto Sánchez denunció, sin aportar pruebas, que hay «un fraude en desarrollo» y anticipó que no reconocerá como presidenta del país a Fujimori, quien lo aventaja en el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial en Perú por 44.450 votos al 99,877 % del escrutinio.

Sánchez argumentó su solicitud de anular la votación en el exterior por considerar que se vulneró la norma electoral al cambiarse para la segunda vuelta y la protección de los votos hasta su llegada a Lima, lo que revertiría los resultados y le haría ganador a él, que ha sido el más votado dentro del territorio nacional.

La misión de la UE instó este jueves a los actores políticos a respetar las decisiones de las autoridades competentes, evitar declaraciones que socaven la legitimidad del proceso electoral y cumplir con los principios del Pacto Ético Electoral.

Agregó que esto incluye hacer uso de los mecanismos legales establecidos para impugnar los resultados.

Asimismo, exhortó a las autoridades electorales a proclamar los resultados definitivos a la mayor brevedad posible y a resolver con prontitud cualquier impugnación a los mismos.

Por último, recordó que a mediados de agosto presentará ante el nuevo gobierno el informe final con recomendaciones y conclusiones del proceso electoral.

Del mismo modo, este miércoles, la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reiteró que no ha observado irregularidades en el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial ni dentro ni fuera del país andino.

«La misión considera que, en esta fase, la segunda vuelta electoral ha sido objeto de una revisión exhaustiva, brindando a los actores políticos y a la ciudadanía plenas garantías respecto de los resultados», indicó. EFE

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