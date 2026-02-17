La UE renueva embargo de armas a Zimbabue y levanta veto de viaje y congelación de activos

2 minutos

Bruselas, 17 feb (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) decidió este martes prorrogar el embargo de armas a Zimbabue por un año, hasta el 20 de febrero de 2027, mientras que acordó suprimir las disposiciones relacionadas con la posibilidad de imponer una prohibición de viajes y la congelación de activos.

El Consejo tomó esta decisión durante su revisión anual de las medidas restrictivas en relación con Zimbabue, indicó en un comunicado.

En ese contexto, abogó por que la UE mantenga un diálogo constructivo con Zimbabue y profundice las relaciones bilaterales en una amplia gama de ámbitos de interés mutuo, incluidos el comercio y la inversión.

«La UE seguirá supervisando la eficacia de estas medidas a la luz de cualquier novedad que se produzca en el futuro», apostilló el Consejo.

El Consejo recordó que, en febrero de 2011, adoptó medidas restrictivas en vista de la situación en Zimbabue, que posteriormente se renovaron y ajustaron a lo largo de los años. Esta decisión sustituyó al marco jurídico de las medidas ya en vigor desde el 18 de febrero de 2002.

La Decisión del Consejo y el Reglamento de Ejecución del Consejo adoptados hoy reflejan la decisión de mantener y prorrogar el embargo de armas vigente en vista de la situación en Zimbabue.

El Gabinete de ministros de Zimbabue aprobó hace una semana un proyecto de ley que extendería el mandato presidencial de cinco a siete años, lo que permitiría permanecer en el poder hasta 2030 al actual Apresidente, Emmerson Mnangagwa, si la norma resulta finalmente aprobada por el Parlamento del país, en el que el oficialismo tiene la mayoría necesaria.

El intento de extender el mandato del presidente ha reavivado la pugna interna entre las facciones del partido oficialista ZANU-PF leales a Mnangagwa y las que lo son a su vicepresidente, Constantino Chiwenga, considerado como un posible sucesor del mandatario.

Chiwenga, entonces general del Ejército, encabezó el golpe militar de 2017 que derrocó al fallecido expresidente Robert Mugabe, en el poder desde 1987, y que llevó a Mnangagwa al Gobierno.

El actual jefe de Estado fue elegido en las disputadas elecciones de 2018 y reelegido en los también polémicos comicios de 2023, cuyos resultados fueron cuestionados por la oposición. EFE

