La UE renueva sus sanciones a Al Qaeda y el Estado Islámico

1 minuto

Bruselas, 27 oct (EFE).- La Unión Europea renovó este lunes durante un año más, hasta el 31 de octubre de 2026, sus sanciones a los grupos terroristas Al Qaeda y Estado Islámico

En total, las medidas restrictivas, que el bloque comunitario aprobó por primera vez en 2016, se aplican contra 15 personas y siete grupos, todos ellos vinculados a Al Qaeda y el Estado Islámico, informó el Consejo de la UE en un comunicado.

En concreto, las sanciones implican el veto de entrada en la UE y la congelación de los activos que tengan en el bloque comunitario, así como la prohibición a las empresas e individuos comunitarios de proporcionarles fondos.

«La UE sigue comprometida a contrarrestar la continua amenaza terrorista que representan Al-Qaeda, el Estado Islámico y sus afiliados regionales», dijo la UE en el comunicado.

«Además, sigue comprometido a tomar medidas decisivas contra aquellos que continúan amenazando la paz y la seguridad internacionales mediante la planificación, la financiación y la comisión de ataques terroristas, y la difusión de su mortal propaganda terrorista por todo el mundo», añadió. EFE

drs/lpc/jgb