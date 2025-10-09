La UE respalda a la CPI pese a que Tayikistán no haya detenido a Putin

Bruselas, 9 oct (EFE).- La Unión Europea (UE) expresó este jueves su “más firme apoyo” a la Corte Penal Internacional (CPI) y a sus esfuerzos por garantizar la plena rendición de cuentas por los delitos contemplados en el Derecho internacional, después de que Tayikistán, estado parte de ese tribunal, no haya detenido en su territorio al presidente ruso, Vladímir Putin.

“La UE expresa su más firme apoyo a los esfuerzos por garantizar la plena rendición de cuentas por todos los delitos contemplados en el Derecho internacional, las violaciones y abusos de los derechos humanos derivados de la guerra de agresión de Rusia, así como los derechos de las víctimas a la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”, indicó en un comunicado una portavoz de la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

A ese respecto, recordó que la UE “sigue apoyando las investigaciones del Fiscal de la CPI en Ucrania y pide la cooperación de todos los Estados”.

Putin se encuentra de visita de Estado en Tayikistán, pero pesa sobre él una orden de arresto emitida por este tribunal por crímenes de guerra en Ucrania.

El mandatario ruso aterrizó el miércoles en Dusambé, la capital tayika, donde fue recibido por el presidente de Tayikistán, Emomalí Rajmón.

La visita, que está previsto que dure tres días, coincide con la cumbre Rusia-Asia Central, así como con una reunión del consejo de jefes de Estado de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), y Putin aprovechará su estancia para reunirse con varios líderes regionales, entre ellos el presidente azerbaiyano, Ilham Aliyev. EFE

