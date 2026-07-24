La UE sanciona a cinco jueces y un ‘hacker’ por violaciones de derechos humanos en Irán

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Bruselas, 24 jul (EFE).- El Consejo de la UE -los países miembros- decidió imponer este viernes medidas restrictivas contra cinco jueces y un «pirata informático» responsables de violaciones graves de los derechos humanos en Irán, informó la institución en un comunicado.

Entre los sancionados se encuentran cinco jueces de los tribunales revolucionarios regionales de Irán que han presidido juicios contra minorías religiosas y disidentes políticos, entre ellos la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, «basados en cargos vagamente definidos de seguridad nacional y de carácter religioso», según el texto.

Los Veintisiete los acusan de imponer «penas de muerte y largas condenas de prisión, flagelación, multas u otras penas complementarias» a raíz de las protestas de 2022 desencadenadas tras la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini.

Además, el Consejo sanciona a Nima Salehi, «un pirata informático e ingeniero iraní, fundador y figura destacada del grupo cibernético Ashiyane».

Según la institución, Ashiyane Digital Security coopera estrechamente con la policía cibernética (FATA) -ya incluida en la lista de la UE- y con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) -designada en enero como organización terrorista por Bruselas-, y es «responsable de intensos ciberataques tanto contra opositores internos y reformistas como contra instituciones extranjeras, contribuyendo así a la represión del régimen contra la oposición».

«Mientras la atención del mundo está puesta en la guerra en Oriente Medio, no podemos perder de vista la represión de Irán contra su propio pueblo», señaló hoy la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en la red social X.

«A medida que Teherán intensifica su represión interna, la UE seguirá exigiendo responsabilidades a quienes correspondan», recalcó.

Las medidas restrictivas relacionadas con las violaciones de derechos humanos en Irán suman un total de 269 personas y 53 entidades desde la entrada en vigor del marco legal de sanciones contra ese país, en 2011.

Desde 2022, la UE ha intensificado notablemente las medidas restrictivas debido a «la creciente preocupación por los graves abusos y violaciones de los derechos humanos en Irán», añadió el comunicado.

Las sanciones suponen la congelación de activos, así como la prohibición de viajar a la UE y de poner fondos o recursos económicos a su disposición. EFE

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