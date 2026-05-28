La UE sanciona a cuatro organizaciones israelís por violar derechos humanos en Cisjordania

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Bruselas, 28 may (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) aprobó este jueves sanciones contra otras cuatro organizaciones y tres individuos israelís considerados «responsables de graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos contra los palestinos en Cisjordania».

Bajo el llamado régimen global de sanciones de la UE en materia de derechos humanos – que ya incluye a 136 personas físicas y jurídicas y 41 entidades de diversos países – se aplica la congelación de activos a personas y entidades, «lo que conlleva la prohibición de poner fondos o recursos económicos a su disposición, ya sea de forma directa o indirecta (y) se aplica una prohibición de viajar a las personas físicas incluidas en la lista», explicó la institución en un comunicado.

El Consejo aprobó hoy incluir en la lista de sancionados al Movimiento de Asentamientos Nachala y su directora, Daniella Weiss, por fomentar y facilitar «actos coercitivos que provocan el desplazamiento forzoso de palestinos».

Estos asentamientos «obstaculizan el acceso a las tierras agrícolas y de pastoreo palestinas y han sido fuentes constantes de violencia por parte de los colonos», añadió.

También se incluyó a la ONG israelí Regavim y a su director, Meir Deutsch, por presionar «a favor de la demolición de propiedades palestinas con el objetivo de ampliar el control de Israel a toda Cisjordania».

La organización también presionó a favor de la demolición de una escuela primaria palestina financiada por la UE en la localidad de Jabbet al Dhib, señaló el comunicado.

Por otro lado, se aplicaron medidas restrictivas también a la ONG Hashomer Yosh y su presidente, Avichai Suissa, por prestar apoyo y material a voluntarios en granjas ganaderas en al menos 28 asentamientos en Cisjordania, además de reclutar voluntarios armados y guardias que participan en ataques violentos.

Finalmente, se incluyó a la asociación cooperativa Amana, perteneciente al movimiento de colonos Gush Emunim, que ha «desempeñado un papel clave en la creación, financiación y facilitación de al menos 30 asentamientos y puestos de avanzada violentos, incluidos aquellos fundados por personas sancionadas por la UE».

«Estos asentamientos han provocado el desplazamiento generalizado de comunidades palestinas vulnerables y el despojo de propiedades palestinas», concluyó el Consejo. EFE

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