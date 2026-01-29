La UE sanciona al ministro del Interior y al fiscal general de Irán por la represión

Bruselas, 29 ene (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) sancionó este jueves al ministro del Interior y jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Eskandar Momeni, y al fiscal general, Mohammad Movahedi-Azad, al considerarlos responsables de la represión de las protestas ciudadanas en el país.

Ambos fueron sancionados entre las 15 personas y 6 entidades de Irán que la UE cree responsables de graves violaciones de los derechos humanos en el país persa tras la violenta represión de las protestas pacíficas, incluido el uso de la violencia, detenciones arbitrarias y tácticas de intimidación por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, indicó el Consejo en un comunicado. EFE

