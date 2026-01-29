La UE sanciona al ministro del Interior y al fiscal general de Irán por la represión

Bruselas, 29 ene (EFE).- El Consejo de la Unión Europea (UE) sancionó este jueves al ministro del Interior y jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Eskandar Momeni, y al fiscal general, Mohammad Movahedi Azad, al considerarlos responsables de la represión de las protestas ciudadanas en el país.

Ambos fueron sancionados entre las 15 personas y seis entidades de Irán que la UE cree responsables de graves violaciones de los derechos humanos en Irán tras la violenta represión de las protestas pacíficas, incluido el uso de la violencia, detenciones arbitrarias y tácticas de intimidación por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, indicó el Consejo en un comunicado.

También se incluyó en la lista negra al juez Iman Afshari y a varios comandantes de la Guardia Revolucionaria iraní, así como a oficiales de alto rango de la policía y la Fuerza de Orden Público.

«Todos ellos participaron en la represión violenta de protestas pacíficas y en la detención arbitraria de activistas políticos y defensores de los derechos humanos», indicó el Consejo.

Entre las entidades incluidas hoy en la lista figuran, entre otras, la Autoridad Reguladora de los Medios Audiovisuales de Irán (SATRA), la Organización del Ciberespacio Seraj, el Grupo de Trabajo para la Determinación de Casos de Contenido Delictivo (WGDICC) y varias empresas de software.

Según la UE, estas entidades participaron en actividades de censura, campañas de acoso en redes sociales, difusión de desinformación e información errónea en línea, o contribuyeron a la interrupción generalizada del acceso a internet mediante el desarrollo de herramientas de vigilancia y represión.

Con la decisión de hoy, las medidas restrictivas relacionadas con las violaciones de los derechos humanos en Irán se aplican ya a un total de 247 personas y 50 entidades.

Consisten en la congelación de activos y la prohibición de viajar a la UE y de poner fondos o recursos económicos a disposición de las personas y entidades incluidas en la lista.

También se ha prohibido la exportación a Irán de equipos que puedan utilizarse para la represión interna, incluidos los equipos de vigilancia de las telecomunicaciones.

«La UE expresa su solidaridad con el pueblo iraní, que manifiesta su legítima aspiración a la libertad y la dignidad y a un futuro en el que se respeten, protejan y cumplan sus derechos humanos universales y sus libertades fundamentales», indicó el Consejo.

Apoyo a Rusia

Por otra parte, el Consejo también impuso hoy medidas restrictivas a cuatro personas y seis entidades en virtud del régimen de sanciones específico de la UE por el apoyo de Teherán a los esfuerzos bélicos de Rusia en Ucrania, centrándose en el programa patrocinado por el Estado iraní para el desarrollo y la producción de vehículos aéreos no tripulados.

Las listas de hoy incluyen a Khojir Missile Development and Production, una entidad líder en el programa de misiles balísticos de Irán, y Sahara Thunder, una empresa comercial iraní de importación y exportación que actúa como empresa tapadera del Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas de Irán, precisó el Consejo.

Igualmente, fueron sancionadas empresas privadas que suministran componentes críticos a la Guardia Revolucionaria o que tienen vínculos con entidades involucradas en el programa de misiles de Irán.

Entre las personas incluidas en esta lista figuran empresarios, directores generales y accionistas de empresas privadas que participan en el desarrollo y la producción de misiles balísticos iraníes y que, por lo tanto, están involucrados en el programa de misiles o drones de Irán.

La decisión de hoy eleva a 24 el número total de personas y 26 el de entidades sancionadas por este régimen.

Por último, el Consejo decidió ampliar la prohibición de exportación, venta, transferencia o suministro desde la UE a Irán para incluir otros componentes y tecnologías utilizados en el desarrollo y la producción de drones y misiles. EFE

