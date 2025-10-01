La UE se reúne para blindar su defensa en medio de incursiones de drones

Los dirigentes de los 27 países de la Unión Europea se reúnen este miércoles en Copenhague con el objetivo de fortalecer la seguridad del continente ante la amenaza rusa, en un contexto marcado por recientes incursiones de drones no identificados que han sobrevolado el espacio aéreo danés.

Se han movilizado miles de policías para esta cumbre, a la que seguirá al día siguiente una reunión en formato ampliado. Hay refuerzos militares procedentes de Alemania, Polonia, Escandinavia, Francia e incluso Ucrania, además de material antidrones enviado por Estados Unidos.

El origen de los aparatos que han irrumpido las últimas semanas en espacio aéreo de Dinamarca sigue siendo desconocido, pero las autoridades no tardaron en acusar a Rusia, también señalada de estar detrás de la incursión de una veintena de drones en el cielo polaco a principios de septiembre y de tres aviones de combate en el de Estonia.

En ese contexto, los 27 debatirán en su cita las formas de reforzar la protección de su continente, dando prioridad a cuatro proyectos emblemáticos: defensa del espacio, refuerzo de su flanco este, defensa antimisiles y un «muro antidrones».

«Europa debe dar una respuesta firme y unida a las incursiones de drones rusos en nuestras fronteras», declaró el martes la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen.

La CE puso a disposición de los Estados miembros 150.000 millones de euros en préstamos, ya suscritos en su totalidad, de los cuales 100.000 millones corresponden a los países denominados «de primera línea», geográficamente cercanos a Rusia, como Polonia o los del Báltico.

La reunión de Copenhague también será una oportunidad para encontrar fuentes de financiación sostenibles para Ucrania, en un momento en que las perspectivas de paz se alejan y el apoyo financiero estadounidense se agota.

Con muchos Estados miembros en dificultades presupuestarias, ha resurgido el debate de hacer un mejor uso de los activos rusos congelados en Europa.

