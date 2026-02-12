La UE se receta energía barata

Bilzen (Bélgica), 12 feb (EFE).- Reunidos en un castillo medieval belga para propiciar una discusión informal pero de calado sobre cómo relanzar la competitividad industrial, los líderes del bloque coinciden en que uno de los principales lastres de la Unión Europea es que la energía cuesta mucho más que en Estados Unidos y China.

«No somos competitivos y nos arriesgamos a perder la industria petroquímica, el acero, los metales… y eso es la base de toda prosperidad (…). La industria que depende de los precios de la energía está en peligro de muerte», dijo el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, al llegar a la fortaleza de Alden Biesen.

La víspera, el belga ejerció de anfitrión de un foro celebrado en Amberes que reunió a unos 600 líderes empresariales y políticos, donde el sector productivo reclamó a la UE «medidas audaces».

El presidente del Consejo Europeo y anfitrión del retiro, António Costa, también ha señalado «el problema de los costes energéticos» entre las prioridades del bloque en el debate informal, del que no saldrán decisiones pero se espera que aporte convicción en el rumbo.

«Si hoy no mandamos desde Bélgica un mensaje político claro, de que vamos a hacer algo con los altos precios de la energía eléctrica, esta cumbre será un total fracaso», razonó el primer ministro de Eslovaquia, el populista Robert Fico.

Circulan muchas ideas sobre competitividad, como blindar el ‘Made in Europe’, desarrollar «la Europa a dos velocidades», emitir eurobonos para agilizar inversiones, simplificar regulación, integrar mercados, desplazar depósitos bancarios a bancos nacionales de desarrollo…

«La competitividad, en sí misma, es un concepto bastante abstracto», resumió el primer ministro griego, el cristianodemócrata Kyriákos Mitsotakis, quien también centró el tiro en torno a lo energético.

«Está claro que hoy el mercado de la energía en la UE no funciona de manera satisfactoria», concluyó.

El doble de caro

La UE apenas explota petróleo y gas y se está alejando del carbón, por lo que solo produce en torno al 40 % de la energía que consume. Y fabricar electricidad se ha encarecido en un 66,3 % entre enero de 2021 y diciembre de 2025, según datos publicados este jueves por Eurostat.

Pese al avance de las renovables, los precios medios de la energía en la UE son el doble que en EE.UU. y un 50 % más altos que en China, señalaba también la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe intermedio de 2025.

Se explica en parte por los precios del gas, circunstancia que tiene difícil solución inmediata, aunque la AIE proyecte que a medio y largo plazo aumentará la oferta GNL y se abaratará el hidrocarburo.

Los niveles están lejos del momento más duro tras la invasión rusa de Ucrania, cuando el megavatio-hora (MWh) llegó a pagarse a 350 en 2022 en el mercado de futuros TTF de Ámsterdam.

Pero se intercambia hoy a 32,7 euros/MWh, lo que supone un incremento de alrededor del 20 % frente a finales de diciembre y un 150 % más que antes de la pandemia de covid, cuando costaba unos 13 euros/MWh.

La Comisión Europea, consciente de que la UE está sustituyendo la dependencia en el gas de Rusia por el gas de Estados Unidos, trabaja para acelerar permisos para desplegar renovables, buscar más proveedores y mejorar las redes.

También pretende desatascar «cuellos de botella» en la integración del mercado energético, como las interconexiones entre la Península Ibérica con Francia.

Pero el comisario Dan Jorgensen ya advirtió al estrenarse en el cargo hace un año que «bajar los impuestos a la energía» es la única fórmula inmediata para abaratarla.

Urgencia

La necesidad de actuar con urgencia también funciona como denominador común en la cita del castillo. El más explícito fue el primer ministro de República Checa, el populista Andrej Babis, quien recordó que hace dos años ya se celebró un foro dedicado al relance industrial, sin consecuencias tangibles.

«¿Qué ha pasado en estos dos años? Nada. Hemos perdido un 10 % de capacidad industrial. Sólo palabras, conferencias y no acción», dijo Babis, quien aprovechó para acusar a Francia de subvencionar la energía y pidió abaratar el mercado ETS, donde los derechos de emisión se venden hoy a unos 73 euros por tonelada de CO2 frente a los 23 euros de 2020.

La industria representa el 14,3 % del PIB de la UE, mientras que en el año 2000 suponía el 20,8 %.

De Wever afirmó que la reunión será «un día positivo» si se traduce en que la Comisión presente cada mes propuestas que den resultados «este año» y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reclamó medidas para junio.

«No es momento de lamentarse, sino de tomar decisiones», dijo el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda. EFE

