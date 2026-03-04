La UE se solidariza con España tras la amenaza de Trump de cortar los lazos comerciales

Bruselas, 4 mar (EFE).- La Unión Europea mostró este miércoles su solidaridad con España, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazase con cortar los lazos comerciales por la negativa del Gobierno español a que Washington utilice las bases de Rota y Morón para atacar a Irán.

Los mensajes de apoyo llegaron desde altos cargos de la Comisión Europea y del Consejo Europeo, que hicieron público su respaldo al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mientras que los líderes de las dos principales potencias Europeas, Alemania y Francia, han mostrado posturas distintas al respecto.

La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario y comisaria de Competencia, Teresa Ribera, recordó que el comercio exterior de la UE «se negocia en bloque», por lo que no es posible «entablar represalias» solo contra España.

En una entrevista radiofónica, la exministra española señaló que «a EE.UU. no le interesa romper relaciones comerciales con la Unión Europea» y ha añadido que «es importante mantenerse firme».

En la misma línea, el vicepresidente de la Comisión encargado de la política industrial, el francés Stéphane Séjourné, aseguró, en una declaración a la prensa en castellano, que «cualquier amenaza comercial dirigida a un Estado miembro es, por definición, una amenaza contra la UE».

Desde el Ejecutivo comunitario se pronunció también el portavoz de Comercio, Olof Gill, quien afirmó que Bruselas «está lista para actuar si fuera necesario para salvaguardar los intereses de la UE».

El propio Pedro Sánchez agradeció en un mensaje en X el apoyo de la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen -cuyo contenido no trascendió porque la propia mandataria alemana no informó al respecto-, el del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y «entre otros», el del presidente francés, Emmanuel Macron, quien le manifestó la «solidaridad europea de Francia».

Costa, socialdemócrata portugués, llamó hoy a Sánchez para expresarle la «plena solidaridad de la UE con España.

«La UE siempre garantizará que los intereses de sus Estados miembros estén plenamente protegidos. Reafirmamos nuestros firme compromiso con los principios del derecho internacional y con el orden internacional basado en normas en todo el mundo», escribió el presidente del Consejo Europeo en un mensaje en redes sociales.

Desde Berlín, el portavoz del Gobierno alemán matizó hoy el silencio que guardó ayer el canciller Friedrich Merz cuando Trump amenazó a España con cortar los lazos comerciales: «El canciller se pronunció después sobre la secuencia (de declaraciones) y dejó claro que en cuestiones comerciales Europa actúa unida», afirmó el portavoz, Stefan Kornelius.

Merz ha adoptado hasta ahora una postura de claro respaldo a la acción militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, mientras que Macron ha mantenido una posición crítica sobre la ofensiva al considerar que no están respaldada por el derecho internacional, y al mismo tiempo, ha atribuido a Teherán la «responsabilidad primera» por su programa nuclear y por el apoyo a milicias en Oriente Medio.

Acuerdo comercial pendiente

Bruselas pidió a Estados Unidos que «respete plenamente» el acuerdo comercial que firmó con Bruselas el año pasado, que limitó los aranceles generales estadounidenses a la UE en un tope del 15 %, a cambio de que los bienes industriales estadounidenses entren en el mercado único libres de aranceles.

El pacto está pendiente aún de la ratificación por parte del Parlamento Europeo, que tras una reunión que mantuvieron hoy los eurodiputados encargados de negociar la versión definitiva del acuerdo, se espera que lo vote a finales de marzo.

Al margen de los grupos políticos en la Eurocámara, el Partido de los Socialistas Europeos (PES) se solidarizó con Sánchez y advirtió de que, pese a la condena al régimen iraní y su represión, «el camino no puede ser responder a una ilegalidad con otra».

«Las acciones militares que no se basan en el derecho internacional corren el riesgo de desestabilizar aún más una región ya de por sí frágil. En momentos como estos, es importante mantener la coherencia en la defensa del derecho internacional. El presidente Sánchez (…) defiende los valores y principios que sustentan la Unión Europea y el orden internacional», recalcó el presidente del PES, Stefan Löfven. EFE

