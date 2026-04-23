La UE sienta la base para vetar servicios marítimos a petróleo ruso, en diálogo con el G7

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Bruselas, 23 abr (EFE).- La Unión Europea ha sentado la base legal en el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania para vetar los servicios marítimos relacionados con el crudo y los productos petrolíferos rusos, pero para aplicarlo se coordinará con los países del G7, informaron este jueves el Consejo de la UE y la Comisión Europea.

La UE dio este jueves la aprobación definitiva a esta nueva ronda de sanciones, que se retrasó durante dos meses -inicialmente estaba prevista por los cuatro años de agresión rusa en Ucrania- por el bloqueo que Hungría y Eslovaquia mantenían hasta que no recuperaran el suministro de petróleo ruso a través de un oleoducto que transita por territorio ucraniano y que Rusia había atacado.

Una de las principales novedades del paquete es que la UE ha sentado las bases para una futura prohibición de los servicios marítimos relacionados con el crudo y los productos petrolíferos rusos y “se llevará a cabo en estrecha coordinación y diálogo” con el G7 y los países de la coalición para limitar el precio del petróleo ruso.

La preferencia de la UE, según fuentes comunitarias, es esperar al G7 y a los socios de esa coalición para imponer el veto, pero dijeron que, en última instancia, el bloque comunitario podría decidir seguir adelante por su cuenta.

“Intentamos conocer la opinión del G7, pero el Consejo se reserva el derecho de tomar una decisión incluso en ausencia de un acuerdo pleno por parte del G7”, indicaron.

Aludieron además a que existe la idea en el G7 de que, mientras las condiciones generales del mercado energético no sean favorables y puedan llevar a desabastecimiento en algunos lugares del mundo, no se da el contexto para avanzar hacia la prohibición de esos servicios marítimos a Rusia.

En todo caso, el Consejo decidirá cuándo entrará en vigor el veto, “teniendo en cuenta un período de reducción gradual adecuado”, según un comunicado.

Energía

El nuevo paquete incluye “sanciones económicas severas y de múltiples niveles, dirigidas a sectores clave” que alimentan la guerra de Rusia contra Ucrania, así como la mayor inclusión de nombres en la lista negra en dos años, hasta 120.

Un total de 36 nuevos sancionados están relacionados con la exploración, la extracción, el refinado y el transporte de petróleo, en concreto con la “flota fantasma” que ayuda a que la exportación de crudo ruso esquive restricciones, y se incluye en la lista a una importante aseguradora marítima.

Además, se sanciona a otros 46 buques (el total se eleva a 632), se introducen controles obligatorios de diligencia debida para la venta de buques cisterna y se prohíbe prestar servicios de mantenimiento a buques cisterna de gas natural licuado (GNL) y a los rompehielos rusos.

A partir de enero de 2027, será ilegal prestar servicios de terminales de GNL a entidades rusas o a entidades que sean propiedad de ciudadanos u operadores rusos.

Igualmente, se prohíben las transacciones con dos puertos rusos -Murmansk y Tuapse- y con la terminal petrolera del puerto de Karimun en Indonesia, utilizados para eludir el límite máximo impuesto al precio del petróleo ruso.

Servicios financieros

El nuevo paquete ha vetado las transacciones con otros 20 bancos rusos y ha sancionado a cuatro instituciones financieras de terceros países por eludir las medidas restrictivas.

Por lo que respecta del uso de Rusia de criptomonedas, la UE ha sancionado a una entidad kirguisa que gestiona una plataforma de intercambio y ha bloqueado a proveedores y plataformas establecidos en Rusia que permitan la transferencia y el intercambio de criptoactivos.

Restricciones militares

La UE ha sancionado a 58 empresas y personas implicadas en el desarrollo y fabricación de material militar, como drones.

Ha incluido en la lista negra a 16 entidades con sede en China, los Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Kazajistán y Bielorrusia que han suministrado productos de doble uso o sistemas de armas al complejo militar-industrial ruso.

Además, 60 nuevas entidades estarán sujetas a restricciones de exportación más estrictas, algunas de ellas ubicadas en China (incluido Hong Kong), Turquía y Emiratos Árabes Unidos.

Comercio

La UE ha activado por primera vez su mecanismo contra la elusión de sanciones, prohibiendo la exportación de cualquier máquina de control numérico por ordenador y de aparatos de radio a Kirguistán, donde existe un alto riesgo de que estos productos sean reexportados a Rusia.

También ha vetado la exportación de vidrio de laboratorio, lubricantes de alto rendimiento, químicos, caucho, artículos de acero o tractores industriales, por un valor superior a 360 millones de euros, y ha introducido cuotas a las importaciones de amoníaco.

Se imponen prohibiciones a la importación de metales, productos químicos y minerales por un valor superior a 530 millones de euros.

Finalmente, han sido sancionadas cinco personas y una entidad por facilitar el secuestro, traslado forzoso y el adoctrinamiento de niños ucranianos; cuatro personas por apropiación del patrimonio cultural ucraniano, y otras cuatro por difundir propaganda.

Igualmente, se incluyen tres nuevos nombre en la lista relacionados con el complejo militar-industrial de Bielorrusia y el régimen de su presidente, Alexander Lukashenko. EFE

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