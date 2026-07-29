La UE suma bomberos polacos a Castilla-La Mancha y extiende su ayuda a España y Francia

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Bruselas, 29 jul (EFE).- La Unión Europea amplió este miércoles su despliegue de ayuda a España y Francia frente a los incendios forestales, con la extensión de las misiones griega y rumana y la entrada de efectivos polacos en España, según indicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en sus redes sociales.

Grecia, que había enviado dos aviones Canadair a España el pasado 25 de julio a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE, decidió extender su misión hasta mañana, jueves.

Polonia, por su parte, se sumará al dispositivo con 105 bomberos, que desplegará de forma preventiva en Castilla-La Mancha entre el 1 y el 31 de agosto, dentro del programa europeo de preposicionamiento de efectivos en zonas de alto riesgo de incendio, dijo a EFE una fuente comunitaria.

Además de Polonia, se prevé que España cuente este verano con bomberos de Bulgaria y Países Bajos en distintos puntos del país, entre ellos Cataluña, Galicia y Castilla-La Mancha, para su despliegue preventivo entre julio y agosto.

Von der Leyen celebró este refuerzo a través de su cuenta en la red social X: «La solidaridad europea no conoce límites», escribió, y agradeció «el coraje y el compromiso» de los equipos desplegados.

También en Francia

Asimismo, Rumanía decidió prolongar dos semanas la misión de sus bomberos desplegados cerca de Perpiñán, en el sur de Francia, donde estaban desplegados como parte del mismo programa europeo de prevención, y que en principio debía concluir el 31 de julio, según la fuente.

«La misión continuará mediante el relevo del contingente actualmente desplegado en Francia por un nuevo contingente de bomberos del Inspectorado General para Situaciones de Emergencia (IGSU), que asumirá las responsabilidades operativas en las zonas afectadas por los incendios», dijo el Gobierno rumano en un comunicado el martes. EFE

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