La UE suprime sus aranceles sobre productos estadounidenses a partir del miércoles

afp_tickers

Compartir

2 minutos

La UE ha anunciado que suprimirá a partir del miércoles sus aranceles a los productos estadounidenses en virtud del acuerdo alcanzado el año pasado, cumpliendo así el plazo del 4 de julio fijado por el presidente norteamericano Donald Trump.

El acuerdo establece aranceles de un máximo del 15% sobre la mayoría de las exportaciones de la Unión Europea a Estados Unidos y cero tasas a los productos industriales estadounidenses que entren en el bloque de 27 países.

Fue firmado en julio de 2025 por Trump y la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen.

«Promesa hecha, promesa cumplida», declaró el martes a los periodistas el portavoz de la UE, Olof Gill.

La legislación se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea para su entrada en vigor el miércoles.

«La Unión Europea siempre cumple los compromisos que adquiere en los acuerdos comerciales», añadió Gill.

La UE había acordado con Washington eliminar los aranceles sobre los productos industriales estadounidenses e introducir un acceso preferencial para determinados bienes marinos y agrícolas.

Pero las amenazas de Trump a Groenlandia y una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que anulaba muchos de los aranceles provocaron meses de retraso en la aplicación de la parte europea del acuerdo.

Los Estados miembros de la UE dieron su aprobación definitiva la semana pasada, tras la adopción en el Parlamento a principios de este mes.

Los eurodiputados añadieron salvaguardias, una de las cuales otorga a la Comisión Europea la facultad de suspender el pacto si los estadounidenses incumplen sus compromisos u obstaculizan el comercio y la inversión.

adc/abx/erl/pc