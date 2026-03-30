La UE teme que los ataques de los hutíes arrastren a Yemen a la guerra regional

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Bruselas, 30 mar (EFE).- La Unión Europea (UE) condenó este lunes las últimas amenazas y ataques de los rebeldes chiíes hutíes y alertó de que pueden arrastrar a Yemen a una guerra regional activada por la que libran EEUU e Israel contra Irán.

“Condenamos enérgicamente las amenazas y los ataques de los hutíes en el mar Rojo y más allá. ¿Por qué? Porque corren el riesgo de arrastrar a Yemen a una guerra regional y de agravar no solo el conflicto, sino también la inestabilidad en la región”, indicó el portavoz comunitario Anouar El Anouni durante una rueda de prensa.

El portavoz señaló además que ese tipo de acciones afectarán al comercio mundial y a la libertad de navegación.

En ese contexto, aseguró que la UE se suma al llamamiento del enviado especial de la ONU en Yemen, Hans Grunberg, “para que se actúe con moderación, se pongan fin a las acciones militares y se respete el derecho internacional y el derecho internacional humanitario”.

Hizo hincapié en que el objetivo es “proteger a la población civil y evitar una mayor escalada en Oriente Medio”.

Al mismo tiempo, afirmó que la UE “mantiene su compromiso de apoyar al pueblo de Yemen y de promover la estabilidad en esta región”.

Grunberg ya expresó el domingo su preocupación por la decisión de los hutíes de participar en la guerra que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán, y consideró que eso solo va a dificultar aún más la resolución del conflicto en Yemen, agravaría sus consecuencias económicas y prolongaría el sufrimiento de la población civil.

Los hutíes afirmaron el sábado que habían lanzado dos ataques contra territorio de Israel como parte de sus operaciones en apoyo a Irán y grupos aliados en Oriente Medio.

Estas acciones reafirman el creciente temor a una guerra regional más extensa, con grupos respaldados por Irán -entre ellos el libanés Hizbulá y milicias iraquíes- que participan en las hostilidades contra Israel y las fuerzas estadounidenses. EFE

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