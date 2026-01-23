La UE tiene «serias dudas» sobre la compatibilidad de la Junta de Paz de Trump con la ONU

2 minutos

Bruselas, 23 ene (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, expresó en la madrugada de este viernes que la Unión Europea (UE) tiene «serias dudas» sobre «una serie de elementos de la Junta de Paz» para Gaza que el presidente estadounidense, Donald Trump, presentó en Davos y su compatibilidad con la ONU.

«Tenemos serias dudas sobre una serie de elementos de la Carta de la Junta de Paz relacionados con su alcance, su gobernanza y su compatibilidad con la Carta de las Naciones Unidas», dijo Costa en la rueda de prensa posterior a la reunión informal de líderes de los Veintisiete en Bruselas, que concluyó pasada la medianoche del viernes.

El político portugués reiteró la disposición del bloque comunitario a «colaborar con Estados Unidos en la aplicación del plan de paz global para Gaza, con una Junta de Paz que lleve a cabo su misión como administración de transición, de conformidad con la Resolución 2803 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

También mostró la predisposición de los Veintisiete a trabajar con Estados Unidos «en todas las cuestiones de interés común» incluida «la creación de las condiciones para una paz justa y duradera en Ucrania».

Los países de la Unión Europea (UE) han expresado hasta el momento amplias reticencias sobre la Junta de Paz impulsada por Trump debido a que va más allá de la situación en Gaza y a que plantea muchas cuestiones jurídicas de compatibilidad con los tratados de Naciones Unidas y de la propia UE, según dijo un alto funcionario comunitario.

Entre los Estados que hasta ahora han aceptado ser miembros del organismo se encuentran Israel, Argentina, Paraguay o Egipto, mientras que otras naciones como España, Francia, Bélgica, Noruega y Suecia han rechazado la iniciativa.

De la UE, únicamente Hungría y Bulgaria se han mostrado dispuestos a sumarse.

El mandatario estadounidense lanzó ese organismo, concebido inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales, arropado por una veintena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los presidentes de Argentina y Paraguay y el primer ministro húngaro. EFE

mas/ahg/rrt