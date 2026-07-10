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La UE transmite sus condolencias y apoyo a España por el incendio en Almería

Este contenido fue publicado en
2 minutos

(Actualiza con declaraciones del presidente del Consejo Europeo)

Bruselas, 10 jul (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, transmitieron este viernes sus condolencias a España por el incendio de Los Gallardos (Almería) y por otros fuegos en territorio español, y trasladaron su apoyo al país y a los servicios de emergencia que están haciendo frente a las llamas.

En un mensaje en redes sociales, la presidenta del Ejecutivo comunitario señaló que le «entristecen» las noticias que llegan de Almería y otras regiones españolas, tras conocerse que en Los Gallardos el fuego deja al menos once personas fallecidas, cuatro heridos graves y diecinueve ciudadanos sin localizar, según el último balance de las autoridades.

«Nuestros pensamientos están con las víctimas de estos incendios forestales y con sus familias. Todo nuestro apoyo a España y a los valientes bomberos y socorristas que están haciendo frente a esta emergencia», dijo Von der Leyen en su cuenta en X.

La presidenta de la Comisión Europea aseguró que Bruselas sigue de cerca «la situación en España y en otros países afectados» y que están en contacto con las autoridades competentes.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo también transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas y expresó su agradecimiento a los equipos de emergencia y al apoyo de los Estados miembros a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil.

«Mis condolencias a los familiares y allegados de las víctimas mortales de los trágicos incendios registrados en Almería, Andalucía. Los fenómenos meteorológicos extremos y los devastadores incendios forestales están afectando a millones de personas en toda Europa», transmitió Costa en otro mensaje en X.

El ex primer ministro luso añadió que la Unión Europea «seguirá apoyando a sus Estados miembros reforzando la prevención y la preparación, invirtiendo en resiliencia y garantizando que la respuesta colectiva ante las emergencias climáticas sea rápida, coordinada y eficaz». EFE

lzu/lcg/crf

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