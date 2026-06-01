La UE urge a Israel a poner fin a su escalada militar en el Líbano y respetar su soberanía

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Bruselas, 1 jun (EFE).- La Unión Europea (UE) instó este lunes a Israel a concluir su escalada militar en el Líbano y a respetar su soberanía e integridad territorial, tras la intensificación de sus ataques en el sur del país.

«Hacemos un llamamiento a Israel para que ponga fin a su escalada militar en el Líbano y respete la soberanía y la integridad territorial del país», indicó el portavoz comunitario Anouar El Anouni durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea, preguntado por el estado de la situación en el Líbano.

Al mismo tiempo, instó a Israel a participar en los esfuerzos diplomáticos en curso, «incluidos los liderados por Estados Unidos y los socios internacionales, con el objetivo de garantizar una vía negociada hacia la estabilidad y la seguridad a largo plazo tanto para el Líbano como para Israel».

«El pueblo libanés ya ha soportado enormes penurias. No eligió esta guerra, y esta guerra no es suya. Los pueblos del Líbano e Israel tienen derecho a vivir en paz, seguridad y dignidad, libres de la amenaza de un nuevo conflicto», enfatizó.

En ese sentido, el portavoz afirmó que la UE se solidariza con el pueblo libanés y garantizó que seguirá prestando apoyo y ayuda de emergencia a las autoridades para hacer frente a la crisis actual.

Preguntado además por la posibilidad de que la UE tome el relevo de la misión de la ONU en el Líbano, Unifil, cuando concluya su mandato a finales de año, recordó que los ministros comunitarios de Defensa, en su último Consejo celebrado en mayo, confirmaron que están «estudiando una nueva misión para ayudar a reforzar el control estatal en el Líbano».

«No voy a especular desde esta tribuna sobre a qué podría conducir esto, pero nuestro compromiso con la seguridad y la estabilidad del Líbano sigue siendo inquebrantable», concluyó El Anouni.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este lunes que el Ejército israelí sigue aumentando su actividad militar en el sur del Líbano ocupado, después de ordenar esta mañana un ataque contra los barrios del Dahye, en la capital de Beirut. EFE

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