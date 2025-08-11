La UE urge a la unidad transatlántica de cara a las reuniones entre Trump y Putin

2 minutos

Bruselas, 11 ago (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, señaló este lunes que la unidad transatlántica, el apoyo a Ucrania y la presión a Rusia es el camino para acabar la guerra rusa en territorio ucraniano y para evitar futuras agresiones rusas a países europeos.

En un mensaje en redes sociales tras reunirse por videoconferencia con los ministros de Exteriores de los países de la Unión Europea, Kallas explicó que los veintisiete representantes expresaron su apoyo a «los pasos de Estados Unidos que llevarán a una paz justa», de cara a la cumbre cara a cara entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el estadounidense, Donald Trump, este viernes en Alaska (EE.UU.).

En el encuentro virtual de los cancilleres europeos participó también el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha.

Antes de la cita del viernes en Alaska, Trump se reunirá con varios líderes europeos, incluidos los responsables de la Unión Europea y de la OTAN, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en otra cita virtual este miércoles convocada por Alemania.

Además, los países de la llamada «coalición de voluntarios» que apoyan a Ucrania han organizado este lunes una vídeoconferencia para preparar la cumbre del viernes a iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, del primer ministro británico, Keir Starmer, y del canciller alemán, Friedrich Merz.

Entre tanto, Kallas señaló que la Unión Europea sigue trabajando en nuevas sanciones contra Rusia, más apoyo militar y presupuestario a Ucrania y en un impulso al proceso de su adhesión a la Unión Europea.

El Consejo de Exteriores, convocado de manera extraordinaria durante el fin de semana, continúa ahora con un debate sobre la situación en Oriente Medio. EFE

