The Swiss voice in the world since 1935

La UE urge a la unidad transatlántica de cara a las reuniones entre Trump y Putin

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bruselas, 11 ago (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, señaló este lunes que la unidad transatlántica, el apoyo a Ucrania y la presión a Rusia es el camino para acabar la guerra rusa en territorio ucraniano y para evitar futuras agresiones rusas a países europeos.

En un mensaje en redes sociales tras reunirse por videoconferencia con los ministros de Exteriores de los países de la Unión Europea, Kallas explicó que los veintisiete representantes expresaron su apoyo a «los pasos de Estados Unidos que llevarán a una paz justa», de cara a la cumbre cara a cara entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el estadounidense, Donald Trump, este viernes en Alaska (EE.UU.).

En el encuentro virtual de los cancilleres europeos participó también el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha.

Antes de la cita del viernes en Alaska, Trump se reunirá con varios líderes europeos, incluidos los responsables de la Unión Europea y de la OTAN, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en otra cita virtual este miércoles convocada por Alemania.

Además, los países de la llamada «coalición de voluntarios» que apoyan a Ucrania han organizado este lunes una vídeoconferencia para preparar la cumbre del viernes a iniciativa del presidente francés, Emmanuel Macron, del primer ministro británico, Keir Starmer, y del canciller alemán, Friedrich Merz.

Entre tanto, Kallas señaló que la Unión Europea sigue trabajando en nuevas sanciones contra Rusia, más apoyo militar y presupuestario a Ucrania y en un impulso al proceso de su adhesión a la Unión Europea.

El Consejo de Exteriores, convocado de manera extraordinaria durante el fin de semana, continúa ahora con un debate sobre la situación en Oriente Medio. EFE

lzu/ma/vh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR