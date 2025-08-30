The Swiss voice in the world since 1935

La UE urge a Washington «reconsiderar» la suspensión de visados a diplomáticos palestinos

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Copenhague, 30 ago (EFE).- La alta representante europea de Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, pidió a Estados Unidos este sábado que «reconsidere» su decisión de revocar visados a diplomáticos palestinos que participen en la próxima Asamblea General de la ONU a fines de septiembre.

«Todos instamos a que se reconsidere esta decisión, teniendo en cuenta el derecho internacional», dijo la jefa de la diplomacia europea tras una reunión informal en la capital danesa con los ministros de Exteriores de los Veintisiete.

Este viernes, el Gobierno de Estados Unidos anunció que negará y revocará los visados de diplomáticos palestinos que tenían previsto participar en la próxima Asamblea General de la ONU a fines de septiembre, el gran foro diplomático mundial, donde este año el conflicto palestino se anunciaba como uno de los focos principales de atención. EFE

par/amg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
58 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR