La UE ve un «grave ataque» en la demolición de sede de UNRWA en Jerusalén Este

3 minutos

Bruselas, 21 ene (EFE).- La Unión Europea (UE) consideró este miércoles un «grave ataque» la demolición de parte de las instalaciones de UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, en Jerusalén Este por parte de Israel, así como una violación de sus obligaciones con Naciones Unidas.

«La decisión de las autoridades israelíes de entrar en la sede de la UNRWA en Jerusalén Este y demolerla constituye un grave ataque contra la agencia de las Naciones Unidas y una violación de las obligaciones que incumben a Israel en virtud de la Convención sobre los Privilegios y Inmunidades de las Naciones Unidas, en virtud de la cual los Estados miembros de las Naciones Unidas deben proteger y respetar la inviolabilidad de los locales de la ONU», indicó el portavoz comunitario Anouar El Anouni en la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

Agregó que la Unión Europea «apoya firmemente a las Naciones Unidas y el orden internacional multilateral basado en el Estado de Derecho y el Derecho internacional, del que forma parte la UNRWA».

«Las agencias de las Naciones Unidas defienden y aplican tanto el espíritu como la letra de la Carta de las Naciones Unidas y desempeñan un papel esencial en el mantenimiento de la seguridad mundial y el respeto de los derechos humanos fundamentales», explicó.

El portavoz afirmó que la UE «está decidida a seguir prestando su apoyo político y financiero a la UNRWA», que es «un importante proveedor de ayuda humanitaria, educación y servicios sanitarios en los territorios palestinos ocupados».

El secretario general de la ONU, António Guterres, exigió el martes a Israel que cese «inmediatamente» la demolición de la sede de la UNRWA y le instó a que «devuelva y restaure el complejo».

Excavadoras israelíes comenzaron a demoler este martes el complejo después de que Israel vetase hace un año la actividad de la agencia para los palestinos en su territorio y quitara recientemente la inmunidad a sus inmuebles en una decisión inédita.

El pasado 30 de diciembre, el Parlamento israelí (Knéset) aprobó una iniciativa con la que despojó a la organización de su inmunidad y decretó la expropiación de sus locales y el corte de sus suministros.

También dio un plazo de 30 días para la expropiación de la sede de la UNRWA en Jerusalén Este y del Centro de Entrenamiento de Qalandia, que forma a jóvenes y está situado también en Jerusalén Este, cerca del puesto militar que lo separa con la capital de Cisjordania, Ramala.

En octubre de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó que Israel no ha probado los vínculos que alega entre la UNRWA y Hamás, ni la supuesta falta de neutralidad de la organización, y le ordenó «garantizar las necesidades básicas» de la población civil en Gaza. EFE

