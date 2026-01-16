La UE ve una «grave provocación» en el avance del plan de asentamientos en Cisjordania

Bruselas, 16 ene (EFE).- La Unión Europea (UE) calificó este viernes de «grave provocación» la publicación por parte de Israel de la fecha límite para presentar ofertas en la licitación para expandir los asentamientos en Cisjordania (en la zona conocida como E1), así como el avance de la construcción de una carretera que facilitaría el acceso a la misma, e instó a detener ese proyecto.

«Instamos a Israel a detener el proyecto de asentamiento E1. La publicación de la fecha límite para la presentación de ofertas en la licitación lanzada para las 3.401 viviendas de este plan, así como el avance de la construcción de la «carretera de la soberanía», que facilitaría el acceso a la zona E1, constituyen una grave provocación», dijo la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior en un comunicado.

El polémico plan pretende expandir los asentamientos junto a Jerusalén Este, lo que impediría el acceso a la ciudad desde Cisjordania ocupada y dificultaría el establecimiento de un Estado palestino contiguo.

La misma portavoz señaló que la UE está «preocupada» por «los planes de asentamiento de Atarot y Nahalat Shimon en Jerusalén Este».

La política de asentamientos del Gobierno israelí, añadió, «representa un obstáculo para la paz, conlleva el riesgo de una mayor inestabilidad en Cisjordania, el desplazamiento de miles de palestinos y la fragmentación de Cisjordania. Fomenta nuevas acciones de colonos violentos y socava aún más las perspectivas de paz a largo plazo y la viabilidad de la solución de dos Estados con Jerusalén como futura capital de ambos».

Por ello, dijo que la UE «insta al Gobierno de Israel a revertir de inmediato la expansión de los asentamientos, que son ilegales según el derecho internacional, tras meses de aceleración e intensificación de la aprobación de nuevos planes de asentamiento en Cisjordania, incluida Jerusalén Este».

Asimismo, le pide que «cumpla sus obligaciones en virtud del derecho internacional y proteja a la población palestina de los territorios ocupados». EFE

