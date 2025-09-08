La UE ve una actitud positiva en Islandia y Noruega sobre su entrada en el club

Viena, 8 sep (EFE).- La comisaria de Ampliación de la Unión Europea, Marta Kos, afirmó este lunes en Viena que tanto en Islandia como en Noruega hay actitud positiva de la población hacia una eventual entrada en el club comunitario.

Durante una visita en Viena, Kos afirmó que el sentimiento pro europeo está creciendo en Noruega, un país que rechazó en dos referendos, en 1972 y 1994, su entrada en la entonces Comunidad Económica Europea.

Respecto a Islandia, la comisaria recordó que el Gobierno tiene la intención de consultar a la población sobre la apertura de negociaciones para una eventual entrada en la UE y aseguró que las encuestas señalan que el 60 % de los islandeses apoya ese camino, informa la agencia APA.

En una rueda de prensa conjunta con Kos, la ministra de Exteriores de Austria, Beate Meinl-Reisinger, opinó que no hay nada en contra de una ampliación de la UE hacia esos países nórdicos y afirmó que Europa «se une en tiempos geopolíticos» como los actuales.

La ministra anunció que viajará pronto a Islandia y que informará al Gobierno de ese país de «las grandes ventajas» que recibió Austria al adherirse a la UE hace 30 años.

La ministra austríaca animó así a que la UE se amplíe hacia esos países nórdicos muy desarrollados, que podrían ser contribuyentes netos a las arcas de la Unión, como lo es Austria.

Islandia, Noruega y Liechtenstein están asociados a la UE en el Espacio Económico Europeo, un mercado interior regulado por las mismas normas básicas, con el fin de posibilitar la libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. EFE

