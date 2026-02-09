La UE visita la academia Siemens para comprobar su efecto en la transición justa de Egipto

Ain Sokhna (Egipto), 9 feb (EFE).- La Unión Europea (UE) visitó este lunes la Academia Germano-egipcia de Tecnología de Siemens Energy en Ain Sokhna, en el mar Rojo, para comprobar su impacto sobre la transición justa en Egipto y Oriente Medio, en el marco del acuerdo de cooperación entre este país y la UE para las energías limpias.

La academia, situada en el interior del Centro de Servicios de Siemens Energy Egipto, encargado de la reparación de material e infraestructura energética, lleva formando «unos 7.000 profesionales» de la energía desde su fundación en 2017, indicó el director del Centro de Servicios, Mohamed Sabri, al inicio de la visita.

Sabri destacó a la sección de cooperación de la delegación de la UE en Egipto que el Centro de Servicios y su academia son un caso único no solo en Egipto, sino «en toda la región» por tratarse de un lugar donde se reparan tecnologías necesarias para la producción de energía y la transición verde y, al mismo tiempo, se forma a nuevo personal en las técnicas empleadas para desempeñar dicha tarea.

Según la Academia Germano-egipcia, esto permite que sus alumnos «experimenten situaciones prácticas con un enfoque dual óptimo».

A lo largo de la visita por el Centro de Servicios, Sabri incidió en la importancia de la formación de las nuevas generaciones para afrontar la transición energética en Oriente Medio y matizó que los cursos de la academia se ofrecen «a cualquier posgraduado» de diferentes sectores tecnológicos y de la ingeniería, independientemente de si se trata de trabajadores de Siemens o no.

Desde la UE afirmaron que este encuentro tuvo como objetivo valorar «el impacto que el centro y la academia están teniendo» en la transición energética y por ello lo enmarcan en el acuerdo de cooperación entre Egipto y la UE para las energías limpias, financiado por parte de los 7.400 millones de euros que la UE acordó poner a disposición de Egipto entre los años 2024 y 2027.

De esta cooperación se beneficia la Estrategia Nacional de Egipto para la Energía Integrada y Sostenible, que tiene como objetivo que en 2030 el 42 % de la energía del país provenga de fuentes renovables y que este porcentaje aumente hasta el 60 % para 2040. EFE

