La UE y Brasil acuerdan liberalizar flujos de datos con nivel de protección equivalente

Bruselas, 27 ene (EFE).- La Comisión Europea anunció este martes que la Unión Europea y Brasil han alcanzado un acuerdo para que empresas, autoridades públicas e investigadores de ambas jurisdicciones intercambien datos libremente, al contar ambas con niveles de protección comparables.

«Al garantizar que los datos personales puedan circular de forma libre y segura entre la UE y Brasil sin requisitos adicionales, se impulsará el comercio digital entre ambas jurisdicciones», señaló la Comisión Europea en un comunicado.

El anuncio, que llega después de que el pasado 17 de enero la UE y Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) firmaran un acuerdo comercial, crea ahora «la mayor zona de flujos de datos libres y seguros del mundo» para beneficio de 670 millones de ciudadanos, agregó el Ejecutivo comunitario.

«Las decisiones constituirán un pilar para reforzar el comercio entre la UE y Brasil y envían una nueva y contundente señal geopolítica, que demuestra el compromiso compartido de la UE y Brasil con el multilateralismo y el orden internacional basado en normas», destacó la Comisión Europea.

Bruselas subrayó que la adecuación recíproca, que se revisará cada cuatro años, permitirá ahorrar costes y aportar seguridad jurídica y estabilidad tanto a las empresas europeas ya implantadas en Brasil como a las firmas brasileñas que se expanden en el mercado comunitario.

«Creará nuevas oportunidades para nuestras empresas y fomentará la innovación, en beneficio de millones de consumidores en toda Europa y América del Sur», afirmó la vicepresidenta ejecutiva para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen.

Por su parte, el comisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, señaló que «Brasil ha construido un sólido marco de privacidad y protección de datos que salvaguarda los derechos fundamentales».

«Envía un mensaje claro: los derechos fundamentales no se detienen en las fronteras, y ofrece a los consumidores la confianza de que sus datos son respetados y protegidos», concluyó. EFE

