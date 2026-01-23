La UE y Ecuador concluyen la negociación de un acuerdo de inversiones sostenibles

Bruselas, 23 ene (EFE).- La Unión Europea (UE) y Ecuador cerraron este viernes las negociaciones de un Acuerdo de Facilitación de la Inversión Sostenible (SIFA, por sus siglas en inglés), el primero que negocia el bloque comunitario con un país latinoamericano.

El acuerdo contribuirá a crear un entorno empresarial más transparente y eficiente en Ecuador, al abordar retos como la incertidumbre normativa y los obstáculos burocráticos, aseguró la Comisión Europea (CE) en un comunicado, en el que subrayó que el nuevo pacto será “fundamental para promover las inversiones de la UE en Ecuador”. EFE

