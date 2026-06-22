La UE y el Reino Unido pospondrán la cumbre bilateral prevista para el 22 de julio

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Bruselas, 22 jun (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, señaló este lunes que la Unión Europea y el Reino Unido pospondrán la cumbre prevista para el próximo 22 de julio tras la dimisión hoy del todavía primer ministro británico, el laborista Keir Starmer.

«Hemos estado trabajando muy duro y en un estado de ánimo muy emocionante para tener en lo más breve nuestra segunda cumbre. Ahora, por supuesto, necesitamos posponerlo, pero estamos reevaluando la oportunidad de esta nueva cumbre», dijo Costa a los medios en la cumbre bilateral que el bloque comunitario celebró hoy con Moldavia en Bruselas, sin especificar cuándo se celebrará.

El político portugués también expresó su deseo de que el sucesor de Starmer «pueda dar continuidad a este buen camino para restablecer la relación con el Reino Unido».

Starmer anunció este lunes su dimisión como líder del Partido Laborista y primer ministro británico tras reconocer que había perdido la confianza de su grupo parlamentario para seguir gobernando.

Costa recordó que, con él, la UE y el Reino Unido abrieron «un nuevo capítulo en la relación» que mantienen, y que había sido el primer líder británico en asistir a una cumbre del Consejo Europeo desde el Brexit.

«Fue un momento realmente emotivo para todos nosotros. Y desde entonces, trabajamos muy de cerca con él y progresamos mucho en nuestra relación bilateral», señaló Costa.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que Starmer «siempre trabajó duro para tener una relación fuerte y estable con la UE», algo que «priorizó e hizo de esto un verdadero reinicio, construyendo confianza sin ninguna duda».

«Estoy deseando reanudar una relación fuerte y estable con el pueblo del Reino Unido», manifestó la política alemana.

El año pasado, el Reino Unido y la UE celebraron en Londres la primera cumbre desde la salida británica del bloque comunitario en 2020 y suscribieron un acuerdo que elimina barreras comerciales, extiende la cooperación pesquera y abre la puerta a la movilidad juvenil.

Esa reunión sirvió de marco para el impulso que Starmer ha querido dar a la relación con la UE desde que llegó al poder, en 2024, todo ello sin poner en cuestión los fundamentos del Brexit y sin aludir en ningún momento a un eventual retorno del Reino Unido al bloque comunitario. EFE

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