La UE y el Reino Unido sellan el encaje de Gibraltar más de seis años después del Brexit

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Bruselas, 14 jul (EFE).- La Unión Europea (UE) y el Reino Unido pusieron este martes el broche final al Brexit con la firma del acuerdo para definir el encaje de Gibraltar, que supondrá el derribo de la verja que separaba a la colonia británica de territorio español y acaba con todas las barreras físicas a la circulación de personas y mercancías entre ambos.

Más de diez años después de que los británicos votaran en referéndum su salida de la UE y más de seis después de su marcha efectiva, el acuerdo «cierra definitivamente el Brexit», en palabras del ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que acompañó la firma en la sede de la Comisión Europea en Bruselas.

El pacto, dijo el ministro, abre «una nueva era» para las relaciones entre el Campo de Gibraltar y Gibraltar, la relación bilateral entre España y el Reino Unido, y en el vínculo entre la Unión Europea y el Reino Unido seis años después del Brexit.

La firma del acuerdo era el último paso necesario antes de su entrada en vigor provisional el 15 de julio, con los primeros cambios aplicados desde esta misma madrugada.

«A medianoche acaban los controles en la aduana de Gibraltar, acaban los controles de migración en Gibraltar y empieza el libre tránsito», aseguró el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.

Acompañados de los representantes de España y Gibraltar, firmaron el acuerdo el comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, y el secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty.

Antes de su plena entrada en vigor deben ratificarlo también el Parlamento Europeo, previsiblemente en diciembre, y el Parlamento británico.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, celebró la firma como «un paso histórico que completa el marco posterior al Brexit» y que beneficiará a las miles de personas que cruzan cada día la frontera entre Gibraltar y Andalucía (sur de España).

«Contribuirá a la prosperidad y la estabilidad de la región, al tiempo que salvaguarda el espacio Schengen, el mercado único y la unión aduanera», afirmó.

Sefcovic, por su parte, celebró que el resultado tras cuatro años de negociaciones sea de «prosperidad compartida» y de la eliminación de la frontera física para las 15.000 personas que hacen este tránsito a diario.

¿Qué dice el acuerdo?

Con el desmantelamiento de la verja de Gibraltar se pondrá fin a años de colas que sufrían quienes se desplazaban diariamente al peñón desde La Línea de la Concepción (Cádiz), entre ellos los trabajadores transfronterizos.

Las llegadas de pasajeros al aeropuerto estarán sujetas a un doble control fronterizo: Gibraltar gestionará la inmigración y la Policía, mientras que los funcionarios españoles se encargarán de garantizar la integridad del espacio Schengen, en un modelo similar al que operan las autoridades francesas en la estación de St. Pancras de Londres para el tren que va a Francia por debajo del canal de la Mancha.

Además, el acuerdo abre la puerta a vuelos directos entre Gibraltar y destinos de la UE.

En cuanto a las mercancías, se eliminarán los controles y se reforzará la cooperación entre las respectivas autoridades aduaneras.

En materia fiscal, el documento contempla una convergencia progresiva en determinados ámbitos: Gibraltar aplicará un tributo indirecto equivalente al IVA (impuesto del valor añadido), comenzando en el 15 % desde la entrada en vigor del tratado, y completando la convergencia en un plazo de tres años.

¿Y la soberanía del Peñón?

Para Albares, España no «cambia una coma» en su reclamación de soberanía sobre Gibraltar tras la firma del acuerdo este martes, en el que el Gobierno ha «logrado todos los objetivos que se marcó al inicio de las negociaciones».

«El artículo 2 (del acuerdo) deja muy claro que España no cambia una coma a su reclamación de soberanía, que seguimos reclamando la soberanía y que nuestra posición sigue siendo la misma (…). Protegemos esa reclamación y, sobre todo, damos un salto espectacular hacia el futuro en cooperación y en convivencia», defendió Albares en declaraciones a la prensa tras la firma.

En una declaración posterior, Picardo dijo por su parte que el pacto «no cambia ninguna parte de la realidad de la soberanía de Gibraltar», si bien incidió en que en las más de mil páginas del tratado esta cuestión se menciona únicamente en una.

El resto, dijo, «permite ver también en todo lo que estamos de acuerdo, en todo lo que vamos a trabajar conjuntamente y cómo vamos a usar este tratado para que las vidas de las personas en la zona sea mejor». EFE

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(foto)(vídeo)