La UE y España celebran 40 años de trabajo conjunto por la igualdad

3 minutos

(Actualiza con declaraciones de eurodiputadas)

Madrid, 6 mar (EFE).- La Oficina del Parlamento Europeo en España celebró este viernes el 40 aniversario de pertenencia de este país a la Unión Europea (UE) y el trabajo conjunto que se viene haciendo desde entonces en defensa de la igualdad, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La directora de la Oficina de Parlamento Europeo en España, María Andrés, destacó en la apertura del acto la importancia de la igualdad de género «no solo en el ámbito social, sino democrático, de justicia y seguridad».

Mientras, el director de la Representación de la Comisión Europea en España, Daniel Calleja, presentó en el acto la nueva Estrategia comunitaria de Igualdad de Género de 2026 a 2030, anunciada este jueves en Bruselas.

La estrategia pone el foco en el estudio sobre las plataformas y discursos que canalizan la polarización entre hombres y mujeres, especialmente los jóvenes, para implicar a toda la sociedad en la construcción de una sociedad igualitaria.

Además, gira en torno a siete puntos clave entre los que destaca la lucha contra el auge de la ciberviolencia y la participación igualitaria de las mujeres en la política.

También, según Calleja, desde la Comisión Europea se impulsa la igualdad en todos los sectores económicos, poniendo especial atención en la inclusión de más mujeres en los ámbitos de investigación y carreras técnicas.

Calleja recordó que la UE fue pionera en lo referido a la igualdad de género desde la adopción del Tratado de Roma, pero alertó de cifras que continúan preocupando, con «una de cada tres mujeres en Europa que sufren algún tipo de violencia, y un 28 % en España».

Por ello, Bruselas apuesta por la puesta en marcha del nuevo Plan de Acción de Género IV para 2028-2034, así como un nuevo Plan de Acción para las Mujeres, la Paz y la Seguridad, y la iniciativa «SHIELD», centrada en mejorar el acceso a la salud sexual y reproductiva y en apoyar a las supervivientes de la violencia de género.

Por su parte, la eurodiputada socialdemócrata Lina Gálvez hizo un llamamiento a los hombres como actores importantes para que el feminismo continúe significando «igualdad, dignidad y democracia».

Su colega Rosa Estarás, eurodiputada del Partido Popular Europeo (PPE), confirmó el trabajo que se está llevando a cabo en el Parlamento Europeo para implementar «cuidados accesibles y de calidad en los centros para apoyar la conciliación».

Mientras tanto, Margarita de la Pisa, del grupo de ultraderecha Patriots, hizo hincapié en la labor de la mujer como madre y en el feminismo como un concepto que «ha llevado al enfrentamiento entre hombre y mujer». EFE

vcg/mb