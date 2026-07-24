La UE y Filipinas acuerdan fortalecer sus lazos políticos y económicos con vista a un TLC

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Manila, 24 jul (EFE).- Las jefas de la diplomacia europea y filipina, Kaja Kallas y Theresa Lazaro, respectivamente, firmaron este viernes un acuerdo en Manila para fortalecer los lazos políticos y económicos bilaterales, en el contexto de la negociación de su tratado del libre comercio y la incertidumbre global.

«La relación entre la Unión Europea (UE) y Filipinas se encuentra en una trayectoria positiva. Hoy, acordamos fortalecer nuestros lazos mediante el lanzamiento de la Asociación Reforzada», declaró Kallas en acto con la prensa junto a su homóloga.

La diplomática europea precisó que este nuevo rango de asociación se traduce en diálogos de alto nivel más frecuentes, una coordinación más estrecha en política exterior y de seguridad, y una cooperación más sólida en áreas que van desde el comercio hasta el clima.

Por su parte, Lazaro destacó el buen momento de las relaciones bilaterales y dijo que ello es un testimonio del compromiso compartido «de construir una asociación más sólida, mejorada y con visión de futuro».

«Las relaciones económicas entre el bloque europeo y Manila avanzan. La UE es el cuarto socio comercial más importante de Filipinas, con un comercio anual de bienes que ronda los 17.000 millones de euros», señaló Kallas.

«Se han logrado avances significativos en las negociaciones de nuestro tratado de libre comercio. Nos encontramos en la recta final», subrayó la representante de Bruselas.

Kallas, quien participó miércoles y jueves en la capital filipina en la reunión de ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), también se reunió ayer con el secretario de Defensa de Filipinas, Gilberto Teodoro.

Con el responsable de las Fuerzas Armadas filipinas, la diplomática de la UE abordó la asistencia valorada en 15 millones de euros a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP) en favor del país asiático con el objetivo de fortalecer sus capacidades marítimas mediante equipos de vigilancia y monitoreo no letales.

«Una clara demostración de que Europa está asumiendo un papel más importante como socio en materia de seguridad en la región», remarcó Kallas, al asegurar que esta es la primera ayuda de este tipo en la región del Indo-Pacífico.

Este fortalecimiento de relaciones con Filipinas llega en medio de los esfuerzos por parte de Bruselas para diversificar socios comerciales y rebajar la dependencia del bloque con Estados Unidos a raíz de la política arancelaria de su presidente, Donald Trump.

Entre finales del año pasado y principios de este, Bruselas firmó con Indonesia, India y Australia acuerdos de libre comercio que llevaban entre una y dos décadas en el cajón, y que se suman a los que ya tenía en la región con Singapur, Vietnam, Japón, Corea del Sur y Nueva Zelanda, así como al que negocia con Tailandia. EFE

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(foto)(vídeo)