La UE y Jordania dan el primer paso para entregar 500 millones de euros en ayuda al país

2 minutos

Bruselas, 25 ago (EFE).- La Comisión Europea y Jordania firmaron este lunes el memorando de entendimiento que permitirá a la Unión Europea desembolsar 500 millones de euros en ayuda macrofinanciera al país en los próximos dos años y medio si implementa ciertas reformas acordadas con los Veintisiete.

Jordania había solicitado en octubre de 2023 ayuda macrofinanciera a raíz del deterioro de su situación económica por la inestabilidad regional generada por la guerra en Gaza y el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo aprobaron el pasado abril este paquete de 500 millones de euros.

La ayuda permitirá al país cubrir parte de sus necesidades de financiación externa y apoyar sus reformas económicas y se irá desembolsando en tramos siempre y cuando las autoridades jordanas cumplan con las reformas y medidas políticas detalladas en el memorando, según explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Estas reformas buscan fortalecer la economía jordana en áreas «clave» como la gestión de las finanzas públicas, la lucha contra la corrupción, las políticas de protección social y de mercado laboral, la transición verde y el entorno empresarial, señaló la institución, precisando que además el país deberá cumplir con las condiciones políticas previas establecidas en la asociación estratégica entre la UE y Jordania.

«El acuerdo de hoy refleja nuestra confianza en la capacidad de Jordania de navegar las turbulencias regionales, avanzar en reformas que beneficien a todos sus ciudadanos y asegurar su estabilidad», dijo en un comunicado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El primer desembolso se espera dentro de un mes tras la firma hoy del acuerdo a condición de que el Servicio Europeo de Acción Exterior confirme que se han cumplido los requisitos políticos, así como de que avance de manera «positiva» el programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el país.

El resto dependerán de que se vayan implementando a tiempo las medidas acordadas.

Esta ayuda macrofinanciera de la UE complementa el programa de ajustes y reformas entre Jordania y el FMI acordado en 2024, por el que el Fondo con sede en Washington ya ha entregado al país 391 millones de dólares de los 1.300 millones pactados.

Además, la Comisión Europea ha propuesto recientemente un nuevo paquete de 500 millones de euros en préstamos como ayuda macrofinanciera a Jordania, el quinto hasta el momento, que aún debe ser aprobado por el Consejo y la Eurocámara. EFE

