La UE y la UA acuerdan reforzar su relación comercial frente a la incertidumbre global

1 minuto

Luanda, 25 nov (EFE).- Los líderes reunidos en la séptima cumbre de la Unión Europea (UE) y la Unión Africana (UA) en Angola se comprometieron este martes a seguir fortaleciendo sus vínculos comerciales, en un contexto marcado por las tensiones arancelarias y la volatilidad comercial global, así como a defender «un multilateralismo eficaz fundamentado en el derecho internacional».

«Destacamos que la creciente incertidumbre en las políticas comerciales y la volatilidad arancelaria en el comercio global suponen un problema para la economía mundial. En este contexto, las relaciones comerciales África-Europa siguen siendo una fuente de estabilidad basada en marcos predecibles y en el compromiso con un comercio basado en normas», afirmaron los líderes en una declaración conjunta publicada en Luanda, capital angoleña, en el último día de la reunión.

La UE y la UA han celebrado estos 24 y 25 de noviembre su séptima cumbre para reforzar la cooperación en asuntos como la seguridad, el comercio o el cambio climático. EFE

jc-lbg/pa/rf

(foto) (vídeo)