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La UE y Moldavia refuerzan su cooperación social con miras a la adhesión del país en 2028

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Bruselas, 2 jun (EFE).- La Unión Europea (UE) y Moldavia acordaron este martes un nuevo paquete de medidas en empleo, formación y derechos sociales para acelerar la integración del país en el bloque, al que aspira a sumarse en 2028.

Se trata de compromisos en Erasmus+, garantía juvenil, transparencia salarial y protección de la infancia, pactados durante el segundo diálogo de alto nivel celebrado en Bruselas entre la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea Roxana Minzatu y los ministros moldavos de Trabajo, Natalia Plugaru, y de Educación, Dan Perciun.

«Moldavia avanza de forma constante en su camino europeo», declaró Minzatu al término de la reunión. «Estamos invirtiendo en las personas: mejores competencias, empleos de calidad, igualdad de oportunidades».

La Comisión Europea destinará cinco millones de euros a la creación de una agencia nacional Erasmus+ en Moldavia, un paso clave hacia la plena asociación del país al programa, del que ya ha recibido 16 millones desde 2021, según anunció hoy la política rumana, también eurocomisaria de Derechos Sociales y Empleo.

Además, Moldavia se comprometió a transponer las directivas de transparencia salarial y sobre condiciones laborales en plataformas digitales como Uber o Deliveroo, por delante del plazo previsto de 2027, según Plugaru.

En protección de la infancia, Moldavia se comprometió a aplicar la Garantía Infantil Europea -el marco comunitario para garantizar el acceso a educación, sanidad y servicios sociales- para 2030.

Ambas partes acordaron también desarrollar un plan de implementación de la Garantía Juvenil -el mecanismo de la UE para apoyar el acceso de jóvenes a empleo, educación o formación- específico para Moldavia.

El plan será «realmente instrumental para mejorar las oportunidades de los jóvenes moldavos y facilitar su transición al empleo», señaló Plugaru.

Chisinau tipificó el año pasado la violencia digital como forma de violencia doméstica, y Minzatu abrió la puerta a que el país acceda a la aplicación voluntaria de verificación de edad que la UE desarrolla para proteger a menores en línea antes de su adhesión.

El país aspira a firmar el tratado de adhesión a la UE en 2028 y tiene como objetivo abrir y cerrar este año los capítulos de negociación sobre ciencia e investigación, así como sobre educación y cultura, del llamado acervo comunitario: el conjunto de obligaciones legales que todo Estado miembro debe adoptar.

El apoyo de la UE a Moldavia en estas áreas supera los 27 millones de euros a través del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional, mientras que las reformas del pilar social del Plan de Crecimiento podrían movilizar hasta 236 millones adicionales hasta 2027 si el país cumple los objetivos pactados. EFE

ymo/lpc/jlp

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