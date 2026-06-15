La UE y Montenegro aceleran la adhesión con el cierre de dos nuevos capítulos

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Luxemburgo, 15 jun (EFE).- Montenegro cerró este lunes dos nuevos capítulos de sus negociaciones de adhesión a la Unión Europea, lo que eleva a 16 el total de capítulos cerrados de un total de 33, en un avance que acerca al país balcánico a convertirse en el primer nuevo miembro de la UE en más de una década.

Los capítulos cerrados hoy -libertad de circulación de trabajadores y protección de consumidores y salud- «abren puertas a los ciudadanos montenegrinos para acceder más fácilmente al mercado laboral europeo y refuerzan sus derechos como consumidores», según valoró en rueda de prensa la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos.

Kos ya apuntó por la mañana que si la Comisión, los Estados miembros y Podgorica actúan de forma coordinada, Montenegro podría cruzar «la línea de meta» antes de que concluya la presidencia irlandesa del Consejo de la UE, que se extiende de julio a diciembre de este año.

«El cierre de estos dos capítulos no es un mero logro técnico: refleja esfuerzos concretos para adaptar la legislación, reforzar las instituciones y ofrecer resultados que mejoran directamente la vida de los ciudadanos de Montenegro», afirmó la viceministra chipriota de Asuntos Europeos, Marilena Raouna, en representación de la presidencia del Consejo de la UE.

Bruselas ya trabaja desde finales de abril en la redacción del tratado de adhesión con Podgorica, el primero de una «nueva generación» de acuerdos, con nuevas salvaguardias para garantizar el cumplimiento de las normas comunitarias una vez dentro.

La Comisión prevé adoptar la semana próxima el paquete financiero que regulará el ajuste presupuestario de la UE para acoger a un vigésimo octavo Estado miembro, confirmó Kos hoy.

El primer ministro montenegrino, Milojko Spajić, señaló que el país está ultimando con la oposición las reformas constitucionales exigidas en el marco de los capítulos 23 y 24 -relativos al Estado de derecho y la justicia- y avanzó que pretende aprobarlas con el respaldo de todos los grupos parlamentarios.

«Quiero que cada diputado, cada partido político vote a favor para demostrar que Montenegro está comprometido con el Estado de derecho», afirmó.

Con los dos de hoy, Podgorica ha cerrado nueve capítulos en menos de un año y espera concluir el resto antes de finales de 2026 y convertirse en el Estado miembro número 28 para 2028.

Este lunes, además, los Estados miembros se reúnen con Ucrania y Moldavia en sendas conferencias destinadas a abrir formalmente el primer clúster de negociaciones con ambos países, en lo que Kos calificó de «megalunes para el proceso de ampliación europea».

Montenegro solicitó su adhesión a la UE en 2008, obtuvo el estatus de candidato en 2010 e inició formalmente las negociaciones en 2012, convirtiéndose en el proceso de adhesión activo más avanzado y longevo entre los seis candidatos de los Balcanes Occidentales, que incluyen también Albania, Bosnia-Herzegovina, Macedonia del Norte, Kosovo y Serbia. EFE

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