La UE y Noruega acuerdan las posibilidades de pesca de 2026 en aguas compartidas

2 minutos

Bruselas, 19 dic (EFE).- La Unión Europea (UE) y Noruega han alcanzado un acuerdo sobre la gestión de las poblaciones de peces compartidas en los estrechos de Skagerrak (entre Dinamarca, Suecia y Noruega) y de Kattegat (entre Dinamarca y Suecia), el intercambio de cuotas pesqueras y el acceso recíproco a las aguas para 2026, según informó este viernes la Comisión Europea.

El Ejecutivo comunitario indicó en un comunicado que la UE recibirá 9.196 toneladas de bacalao ártico el año próximo y que transferirá 47.905 toneladas de bacaladilla a Noruega.

«Estos acuerdos garantizan posibilidades de pesca clave para 2026, así como previsibilidad y acceso para las flotas de la UE que operan en aguas noruegas, incluidos el mar del Norte y el Skagerrak», expuso Bruselas.

Añadió que el club comunitario y Noruega también reconfirmaron «acceso recíproco estable» a aguas del mar del Norte, lo que permite a los pescadores de los Veintisiete y del país nórdico mantener «actividades pesqueras clave».

«El acuerdo también garantiza acceso continuado a las posibilidades de pesca para la pesquería sueca en aguas noruegas del mar del Norte», expuso la Comisión Europea.

Señaló que la UE y Noruega acordaron límites de capturas para el bacalao, el eglefino, la platija y el merlán en el Skagerrak, y que también pactaron mantener las restricciones en las capturas de arenque en ese mismo estrecho «para proteger la recuperación de la población del arenque del Báltico occidental, que se mezcla con la del arenque del mar del Norte».

«Planes futuros para proteger áreas específicas apoyarán más la recuperación de estas poblaciones de peces», expuso Bruselas.

La Unión Europea y el país nórdico también empezaron a debatir la revisión de los acuerdos de monitorización, control y supervisión, «con el objetivo de mejorar la cooperación».

Los límites de capturas y cuotas acordados entre la UE y Noruega se añadirán al reglamento sobre las posibilidades de pesca de 2026. EFE

jug/jaf/jgb