La UE y Suiza firman un acuerdo para transferir datos de pasajeros aéreos

1 minuto

Bruselas, 5 mar (EFE).- La Unión Europea y Suiza firmaron un acuerdo este jueves para la transferencia de datos del registro de nombres de pasajeros (PNR) por parte de las compañías aéreas que operan vuelos entre ambas zonas.

El acuerdo fue firmado por el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, en nombre de la UE, y el jefe del Departamento Federal de Justicia y Policía de Suiza, Beat Jans, en los márgenes de un Consejo de Ministros europeos de Interior.

Brunner explicó que el acuerdo permitirá reforzar «la cooperación policial y mejorar la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la explotación infantil».

Además, fortalecerá la cooperación policial en el espacio Schengen, del que Suiza forma parte como Estado asociado.

Los datos PNR son información proporcionada por los pasajeros durante el proceso de reserva y facturación, y recopilada por las aerolíneas.

Bruselas indicó en un comunicado que el acuerdo «garantizará un alto nivel de protección de la privacidad mediante sólidas salvaguardias» y completará el marco para el intercambio de datos PNR entre la UE y Suiza.

Ese país iniciará ahora su procedimiento nacional de ratificación.

Por parte de la UE, la Comisión propondrá al Consejo (países UE) la adopción de una decisión para concluir el acuerdo, tras obtener la aprobación del Parlamento Europeo.

La UE ya ha firmado acuerdos que permiten a las compañías aéreas de la UE transferir datos PNR a Estados Unidos, Australia, el Reino Unido, Canadá, Noruega e Islandia. EFE

