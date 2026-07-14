La UE y Ucrania abren un segundo bloque de negociaciones para la adhesión

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Bruselas, 10 jul (EFE).- La Unión Europea (UE) y Ucrania abrieron este martes un nuevo bloque temático que cubre las relaciones exteriores y políticas de seguridad y defensa en las negociaciones para la adhesión de ese país al club comunitario.

Los Estados miembros alcanzaron una posición común para abrir el sexto clúster -como se conocen los bloques temáticos de adaptación a la legislación europea- de negociaciones con Ucrania, en una Conferencia Intergubernamental celebrada hoy con ese país en Bruselas, según informó hoy la Presidencia irlandesa de turno de la UE.

«Creo que debemos hacer balance y decir: hemos avanzado, avanzamos el mes pasado y vamos a seguir avanzando hoy, y quiero seguir construyendo sobre ese impulso», señaló el ministro de Estado de Asuntos Exteriores irlandés, Thomas Byrne, a su entrada al evento.

Se espera que el mismo bloque se abra también en otra reunión con Moldavia esta tarde, así como el cierre de varios capítulos de negociación con Montenegro y Albania.

«Hace más de dos décadas que no teníamos cuatro conferencias de adhesión en un solo día, y esto va a ocurrir hoy. Es un día muy apropiado para la presidencia irlandesa, y es como un trébol de cuatro hojas de la suerte para la ampliación, con Moldavia, Ucrania, Montenegro y Albania dando el próximo paso importante», dijo a su vez la comisaria de Ampliación, Marta Kos.

En total, son seis los clústeres o bloques temáticos que organizan los 35 capítulos técnicos que conforman el proceso de adaptación del país candidato a la legislación europea, aunque su apertura no sigue un orden fijo.

El bloque en cuestión incluye los capítulos 30 y 31, que cubren la adecuación en materia de relaciones exteriores -política comercial común, acuerdos con terceros países, ayuda humanitaria y al desarrollo- y de política exterior, seguridad y defensa.

«Estamos siguiendo de cerca todos los puntos que forman parte de los fundamentos -el primer bloque, abierto formalmente el 15 de junio-, y espero que con el nuevo gobierno en Ucrania obtengamos un nuevo impulso para lograr aún más resultados desde Kiev», valoró Kos. EFE

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