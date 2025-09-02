La UICN actualizará su lista de especies amenazadas en su congreso de Abu Dabi en octubre

Ginebra, 2 sep (EFE).- La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), conocida especialmente por su registro global con miles de especies amenazadas, adelantó que actualizará esta lista en su congreso en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), que se celebrará del 9 al 15 de octubre.

El congreso reunirá a representantes de gobiernos, sociedad civil, organizaciones de pueblos indígenas, mundo académico y sector empresarial para «impulsar y definir la agenda de conservación y desarrollo sostenible para las próximas décadas», subrayó la organización en un comunicado conocido este martes.

En el congreso también se actualizará la «lista roja europea» de especies en peligro, con especial énfasis en los polinizadores, y se hará un repaso de la situación de los lugares naturales que forman parte de la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Se prevé, por otro lado, debatir hasta 40 mociones de resolución con el objetivo de «impulsar la acción frente a la pérdida de biodiversidad y otros desafíos globales».

Recientemente la UICN advirtió de que las ocho especies reconocidas de pangolín corren un alto riesgo de extinción, debido a su sobreexplotación y a la pérdida de su hábitat, y el pasado año redujo el nivel de amenaza del lince ibérico, de la categoría «en peligro» a la de «vulnerable». EFE

