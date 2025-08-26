La ultraderecha francesa pide legislativas «anticipadas» o que Macron presente su dimisión

París, 26 ago (EFE).- El presidente del ultraderechista Agrupación Nacional, Jordan Bardella, consideró que la mejor manera de resolver la actual inestabilidad política en Francia es volver a convocar legislativas anticipadas o que el presidente del país, Emmanuel Macron, presente su dimisión.

«No hay una sola posibilidad para salir del actual impasse político: volver a las urnas (para la Asamblea Nacional) y dar la palabra al pueblo francés (…) o que (Macron) presente su dimisión y se convoque una nueva elección» a la jefatura de Estado, opinó en una entrevista en ‘TF1’ Bardella, delfín de Marine Le Pen.

Las inestabilidad política en Francia sucede tras el anuncio del lunes por parte del primer ministro francés, François Bayrou, quien dijo que se someterá el 8 de septiembre a una moción de confianza en la Asamblea Nacional para buscar el respaldo parlamentario a su plan de austeridad de 44.000 millones de euros para 2026.

La votación, sin embargo, tiene buenas probabilidades de perderla y puede verse abocado a la dimisión si la oposición en bloque cumple con su promesa de pronunciarse contra la confianza.

Bardella insistió en que su grupo parlamentario, más numeroso en la Asamblea, votará contra la confianza a Bayrou, un movimiento seguido también por los partidos de izquierda, lo que deja al primer ministro con el apoyo de los centristas y conservadores, hoy en día insuficientes para superar la moción.

«Votaremos, sin ninguna duda, contra la confianza al Gobierno», refrendó el joven líder ultranacionalista.

En caso de que Bayrou caiga, Macron, como jefe de Estado, puede optar por convocar legislativas anticipadas -que serían las segundas en prácticamente un año tras las de julio de 2024- o nombrar un nuevo primer ministro, que sería el tercero en menos de un año. EFE

