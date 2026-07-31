La ultraderecha portuguesa pide suspender Schengen con España por la crisis de Ceuta

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Lisboa, 31 jul (EFE).- El partido portugués de ultraderecha Chega anunció este viernes que presentará en el Parlamento una iniciativa para suspender temporalmente la aplicación del Acuerdo de Schengen y restablecer de inmediato los controles en las fronteras terrestres con España ante la entrada masiva de migrantes en Ceuta.

“Ante los acontecimientos en Ceuta, que Chega considera que constituyen una verdadera invasión migratoria, y ante la entrada de un elevado número de migrantes irregulares en pocas horas, el grupo parlamentario de Chega presentará hoy una iniciativa que propone la suspensión temporal de la aplicación del Acuerdo de Schengen y el restablecimiento inmediato del control en las fronteras terrestres con España», anunció el partido en un comunicado.

La formación liderada por André Ventura dijo que Portugal tiene que volver a controlar quién entra en su territorio y argumentó que la seguridad de los portugueses debe ocupar el primer lugar.

«Esto no es inmigración, es una verdadera invasión. Europa tiene que proteger sus fronteras en nombre de la seguridad de sus naciones. Tenemos que proteger el país», afirmó Ventura, según declaraciones difundidas por Folha Nacional, publicación vinculada a Chega.

El dirigente ultraderechista sostuvo que los Gobiernos deben identificar a quienes entran en territorio europeo, impedir las entradas irregulares y garantizar la rápida repatriación de quienes no cumplan las condiciones legales para permanecer.

“Portugal no puede esperar a que ocurra una situación como la de Ceuta para comenzar a actuar. Tenemos que proteger el país, reforzar las fronteras e impedir que la inmigración ilegal se transforme en una amenaza para la seguridad nacional», agregó.

Chega informó también de que Ventura mantuvo durante la mañana contactos con dirigentes de los grupos ultraderechistas en el Parlamento Europeo -Patriots for Europe y del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR)- sobre la situación en Ceuta.

Según el partido, varios de esos responsables están considerando pedir a sus respectivos Gobiernos la adopción de medidas similares en las fronteras con España.

La propuesta de Chega se produce después de que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, planteara la suspensión del espacio Schengen con España por la crisis migratoria en Ceuta, una posición defendida también por su vicepresidente y ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, y por el líder de la Liga, Matteo Salvini. EFE

mf/rcf