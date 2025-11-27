La ultraderechista Chega votará contra los presupuestos en Portugal por mantener «vicios»

Lisboa, 27 nov (EFE).- El presidente de la fuerza de ultraderecha portuguesa Chega, André Ventura, criticó este jueves el proyecto de presupuestos para 2026 presentados por el Gobierno conservador de Luís Montenegro al considerar que «mantiene los vicios» de los años que el Partido Socialista (PS) estuvo en el poder.

«Quizás su mayor vicio es que sigue la lógica perversa, nunca cuestionada y siempre viciosa, de seguir quitando a quienes trabajan, invierten y producen para luego distribuir no solo a las clientelas del Estado, sino también a los que no hacen nada», dijo Ventura en su intervención en el Parlamento antes de la votación final del borrador.

En ese sentido, aseguró que el texto está «viciado» por recaudar impuestos directa y indirectamente para después «distribuir siempre de la misma forma a los mismos».

Se quejó, además, de la postura del Partido Socialista (PS), que ha anunciado que va a abstenerse y que, para Ventura, demuestra que se ha convertido en «una muleta innecesaria e inútil de gobernación y de democracia en Portugal».

Con su abstención, el PS, que es la tercera fuerza en el Parlamento con 58 diputados por detrás de Chega, con 60 escaños, y la coalición gubernamental AD, que suma 91, va a permitir que la propuesta de presupuestos del Ejecutivo salga adelante en la cámara, con 230 asientos.

A grandes rasgos, el documento que hoy se vota contempla inversiones en vivienda pública y bajadas de impuestos, como más 2.152 millones de euros para aumentar la oferta de inmuebles públicos y movilizar los que son patrimonio del Estado para proyectos inmobiliarios, además de una bajada del IVA en el sector de la construcción del 23 al 6 %.

En materia fiscal, estos presupuestos recogen una reducción del impuesto sobre las Personas Físicas (IRS, en portugués), tanto a través de una subida de los límites de los distintos tramos como por la reducción en 0,3 puntos porcentuales de las tasas del segundo a quinto escalón. EFE

