La UNAM de México convocará examen presencial entre el 12 y 19 de agosto tras polémica

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Ciudad de México, 4 ago (EFE).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor universidad de México y América Latina por número de estudiantes, convocará exámenes de control presencial, tras la polémica que desató la prueba en línea de aspirantes a licenciatura en la que hubo presuntas sospechas de trampa y uso de inteligencia artificial (IA).

La casa de educación superior pública del país detalló en un comunicado que la evaluación se realizará entre el 12 y 19 de agosto en las ciudades de León (centro), Oaxaca (sur), Tijuana (norte) y Ciudad de México, esta última contará con tres fechas: 17, 18 y 19 del citado mes.

También explicó que a partir de mañana, 5 de agosto, los aspirantes podrán consultar en el micrositio del Concurso de Selección Licenciatura para el ciclo 2026-2027/1 los listados por programa, entidad académica y modalidad con el puntaje mínimo requerido para ser candidato a presentar el examen de control en su formato presencial. EFE

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